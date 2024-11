Verissimo, la storia di Clio MakeUp: come è nato un impero

Attesissima l’intervista di Verissimo a Clio MakeUp! All’anagrafe, Clio Zammatteo è stata la prima vera influencer italiana! La make up artist più famosa del web e della televisione ha aperto il suo cuore a Silvia Toffanin, raccontando le sue origini e la sua vita oggi.

Da bambina, Clio viveva con i suoi nonni a Belluno, i suoi genitori quando era piccolina vivevano in Germania e da adolescente Clio credeva di seguire le orme di famiglia. Quando aveva 14 anni i suoi genitori si separarono e a 16 anni Clio abbandonò la scuola per raggiungere la madre in Germania per lavorare. L’influencer è nata in una famiglia di gelatai ma presto ha capito di essere destinata a qualcosa di più grande! Dopo l’esperienza in Germania decise di riprendere lo studio e di dedicarsi a qualcosa che all’epoca era ancora un miraggio per moltissimi: i contenuti su Internet! Dopo l’accademia di video design, con la passione per il trucco, Clio è volata a New York e nel 2007 è iniziato il suo impero di make up. E’ stata la prima content creator italiana, lei caricava video su Youtube quando ancora molti non sapevano neanche cosa fosse! Se il mondo degli influencer esiste, è perché Clio Makeup ha avuto l’idea per prima!

Clio oltre la telecamera: il ritorno in Italia e il divorzio

Tutti conosciamo Clio per il suo brand, ma non tutti conoscono la persona dietro il personaggio. Dopo aver vissuto 14 anni a New York, Clio e la sua famiglia nel 2020 decisero di tornare in Italia. In uno dei periodi più difficili a livello mondiale! Poi, dopo il covid e il ritorno in Italia, c’è stato un altro stravolgimento nella vita di Clio: il divorzio dal marito dopo 18 anni di amore. Proprio questa estate, Clio e l’ormai ex marito Claudio hanno annunciato la fine del loro matrimonio e del loro amore. Avevano appena 20 anni quando si sono innamorati e insieme hanno costruito tutto, non solo l’impero del trucco ma anche una famiglia. Dal loro amore sono nate le piccole Grace e Joy, nate rispettivamente nel 2017 e nel 2020. E ora come va l’amore?

Clio rivela di essere ad oggi una madre single, l’affetto per Claudio non passerà mai del tutto, come ha raccontato lei alle sue figlie è un altro tipo di amore che li lega adesso. Quello che si augura per il futuro è di poter continuare a crescere con il suo brand e di vedere le sue bambine felici.