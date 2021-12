Verissimo, Jacobs e Daza: aneddoti intimi. Toffanin di sasso: “Non ci credo”

L’uomo più veloce del mondo, Marcell Jacobs, e la sua dolce metà, Nicole Daza, sono sbarcati nel salotto di Verissimo, consegnando a Silvia Toffanin un’intervista squisita, dove non sono mancati aneddoti assai intimi e privati. Pronti via e si è cominciato parlando di nozze: la proposta del velocista è arrivata di recente e la data è stata fissata sul calendario. I fiori d’arancio sono previsti per il 17 settembre 2022. Marcell e Nicole sono euforici, desiderosi di coronare quell’amore che li ha travolti nel 2018. Hanno bruciato tutte le tappe: nel 2019 è arrivato il primo figlio, Anthony, un anno dopo è venuta alla luce Meghan, per la felicità di Nicole che sperava in una bimba (Marcell è padre anche di Jeremy, frutto di una precedente relazione).

Subito c’è stato del miele. “Tra le mura domestiche è un super uomo”, ha spiegato Daza, guardando con occhi a cuoricino il suo Marcell che ha ricambiato con un candido sorriso, raccontando che la compagna, da quando stanno insieme, è la sua colonna. L’amore è decollato in una discoteca milanese.

“Un colpo di fulmine”, ha sottolineato Nicole. Le ha fatto eco il campione olimpico che ha aggiunto che il primo mese di conoscenza non è stato semplice in quanto lui ha dovuto andare a Tenerife per allenarsi. “Quella è stata la prima prova, superata”, ha chiosato Jacobs.

Tornato dalle Canarie, Marcell si è tuffato nella relazione a capofitto e con Nicole ha imbastito una love story da sogno. Subito sono andati a convivere e dopo nove mesi c’è stata la prima gravidanza che ha portato alla luce Anthony. Daza desiderava anche una figlia, che è arrivata un anno dopo. Il concepimento è stato assai curioso, come ha raccontato la stessa coppia.

“Per Meghan mi ha costretto a fare determinate cose“, ha narrato il velocista, innescando una vivace curiosità nella padrona di casa di Verissimo che ha voluto saperne di più. “Ovvero: ‘Noi vogliamo la femmina, quindi solo in questi giorni'”, ha aggiunto Jacobs sorridendo, lasciando intendere che i rapporti di letto, in quel periodo, potevano consumarsi solo in certi giorni, stabiliti da Nicole. “No, non ci credo”, il commento stupito e divertito della Toffanin.

“Mi sono affidata a un calendario cinese”, ha sussurrato Nicole. “C’erano giornate in cui arrivavo a casa, bello contento. E lei: “Stasera no, tra quattro giorni’. Vabbè, tra quattro giorni”, ha aggiunto Marcell, sempre con il suo solare sorriso.

“Però ha funzionato il calendario cinese. E tu Marcell hai fatto il tuo dovere, bravo“, la chiosa di Silvia Toffanin che pochi minuti prima ha intervistato un’altra coppia, quella formata da Alex Belli e Delia Duran. In quel frangente, però, ha messo da parte il consueto sorriso ed ha indossato l’elmetto della conduttrice implacabile, mettendo alle corde i due intervistati.