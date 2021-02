Verissimo, Ilaria D’Amico crolla: “Avrei dato i miei organi per mia sorella”

La giornalista ha raccontato per la prima volta in tv la sofferenza lancinante provata per la scomparsa dell’amata sorella Catia

Ilaria D’Amico, 47 anni, ospite a Verissimo, ha parlato per la prima volta in tv della scomparsa della sorella Catia (aveva 12 anni in più della giornalista), morta il 5 settembre 2020 dopo aver lottato contro un cancro all’intestino. Innanzi a Silvia Toffanin la compagna di Gigi Buffon non è riuscita a trattenere le lacrime; lacrime di dolore e commozione, perché a Catia era legatissima, così come è legatissima ad Alessandra, sua nipote rimasta senza il genitore.

La D’Amico ha cercato di vedere il bicchiere mezzo pieno nonostante il dramma, raccontando che avendo rallentato professionalmente (dopo molti anni ha lasciato la conduzione a Sky dove era un volto di punta dei programmi calcistici) ha potuto stare molto vicina a Catia dopo aver appreso della notizia relativa al tumore. “Sono grata a questa scelta che ho fatto (quella professionale, ndr), così ho potuto dedicare più tempo a lei (Catia, ndr) e alla mia famiglia, mia madre e la nipote, la figlia di mia sorella”, ha dichiarato in lacrime.

E ancora, singhiozzando: “Era il mio punto di riferimento su tante cose, era la base a cui tornare sempre. Alla fine ci siamo scambiate le forze reciproche”. La giornalista ha quindi spiegato che Catia ha lottato contro la malattia, mentre lei ha cercato di gestire nel miglior modo possibile la spinosa questione con gli altri familiari, informandoli nei momenti opportuni degli sviluppi della patologia.

“La sua ironia, la sua capacità di sperare fino in fondo, questo ci ha insegnato”, ha aggiunto. Poi una pausa, il dolore lancinante, la sofferenza profonda che è riaffiorata. “Avrei dato parte di me, gli organi di me…”, ha sussurrato. Silvia Toffanin, dopo aver atteso che la D’Amico riuscisse a recuperare la parola, le ha domandato come sua madre abbia affrontato il tremendo lutto.

“Lei è una grande donna, l’unica cosa che poteva piegarla era questa. Ma ha una forza incredibile e dopo essersi piegata ancora oggi riesce a darci forza”, ha spiegato Ilaria che ha sottolineato anche come sia la sua famiglia sia quella di Gigi Buffon siano state presentissime. Una vicinanza che ha aiutato parecchio e che ha fatto si che il dolore risultasse un poco meno lacerante.

Ilaria D’Amico: la lotta con il tumore della sorella Catia

Catia ha sempre goduto di ottima salute. Ilaria, in una intervista rilasciata ad F, spiegava che la sorella era sana. Poi il fulmine a ciel sereno giunto nel gennaio 2019: tumore all’intestino. Catia iniziò una lunga lotta contro la malattia; lotta che si è conclusa il 5 settembre 2020.