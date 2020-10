Ilaria D’Amico parla della morte della sorella: “Aveva un cancro, ero con lei”

La giornalista Sky racconta il dolore per la scomparsa della sorella Catia e spiega come il lutto l’abbia spinta a ridefinire la propria vita e le proprie scelte professionali

Ilaria D’Amico, per la prima volta al settimanale F, ha parlato del grave lutto che l’ha colpita di recente. La giornalista ha perso la sorella Catia (aveva 12 anni in più del volto Sky), aggredita da un tumore all’intestino. La scoperta della malattia è avvenuta nel gennaio 2019. Un fulmine a ciel sereno, visto che Catia, come ha spiegato la D’Amico, era una persona sana, che fino a quel momento non aveva mai accusato altri gravi problemi di salute.

Inizialmente Ilaria ha dato manforte alla sorella, gestendo insieme a lei il percorso clinico. La situazione è peggiorata drasticamente il maggio scorso, quando Catia si è sentita di “nuovo male”. Nel giro di pochi mesi, più precisamente il 5 settembre, ha smesso di lottare contro il cancro, spegnendosi.

“Io ero con lei”, ha raccontato Ilaria che, dopo la tragedia, ha confidato di aver cambiato radicalmente la propria visione del mondo, ridefinendo le proprie priorità di vita:

Sono più fragile. Sento che lei è diventata una parte di me. Oggi do meno importanza a come mi vesto, mi commuovo a pensare alla sua dignità e riservatezza. Questa perdita mi ha fatto ridefinire le priorità: il lavoro lo è, ma è più forte il bisogno di accudire la mia famiglia.

La perdita di Catia ha anche influito sulla scelta della giornalista di lasciare l’ambito del calcio, settore a cui ha dedicato parecchi anni professionali.

Un’esigenza, quella di impegnarsi su “temi di servizio”, dettata proprio dal dramma familiare vissuto. “Era già da un po’ che volevo cambiare, Catia mi ha dato la spinta per farlo davvero”, ha aggiunto.

In un simile periodo è giunta la proposta di Sky per una prima serata di attualità. La D’Amico ha vinto ogni dubbio, sposando la nuova avventura televisiva. C’è stato anche un altro fattore che ha influito sulla decisione presa: la sua relazione sentimentale con Gianluigi Buffon, molte volte chiacchierata dalla cronaca rosa e, negli anni, spesso bersaglio delle malelingue:

In effetti sembrava che la nostra coppia desse fastidio, fosse troppo ingombrante. Eppure noi non abbiamo mai ostentato nulla. Ci siamo innamorati e abbiamo cercato di vivere tutto privatamente.

Il nuovo programma Sky di Ilaria D’Amico: non solo politica

Ai microfoni di Rai Radio 1, intervistata durante il programma Un Giorno da Pecora, Ilaria D’Amico ha rivelato quali saranno i capisaldi della nuova trasmissione che condurrà su Sky.

Si tratterà di una sorta di talk (ancora da definire i dettagli), dove si parlerà di politica e non solo. La partenza del programma, che andrà in onda una volta a settimana nel prime time di Skytg24, è prevista per gennaio 2021.

Infine la giornalista ha confidato che il titolo non è ancora stato scelto. Insomma, work in progress, ma una certezza c’è: Ilaria sveste i panni ‘sportivi’ e dopo anni rientra nell’informazione legata all’attualità. Bentornata!