Verissimo, il dolore di Costantino: “Dato per morto e abbandonato”

Nella puntata di Verissimo andata in onda oggi pomeriggio su Canale 5 Silvia Toffanin ha ospitato l’ex tronista di Uomini E Donne Costantino Vitagliano. Quest’ultimo, nel corso della sua intervista con la conduttrice, ha parlato della sua battaglia con la rara malattia che l’ha colpito, del rapporto con sua figlia Ayla, della morte di sua madre, di come sia stato abbandonato da alcuni suoi amici e di come, addirittura, molti pensavano che fosse morto. Le sue parole hanno commosso lo studio e portano un messaggio che sicuramente fa riflettere.

Costantino Vitagliano commuove lo studio

Uno degli ospiti più attesi della puntata di sabato 25 maggio era sicuramente l’ex volto di Uomini E Donne Costantino Vitagliano. Il tronista ha recentemente scoperto di avere una macchia sulla aorta ombelicale, una malattia autoimmunitaria che gli ha cambiato totalmente la vita. La triste notizia è arrivata un po’ per caso. Il modello, mentre giocava con sua figlia Ayla si è rotto un dito e così si è recato al pronto soccorso. In quell’occasione ha riferito al medico di avere degli strani dolori allo sterno, scoprendo così in seguito ad una tac di essere malato. E’ proprio sulla malattia che si è incentrata gran parte dell’intervista da Silvia Toffanin. Costantino ha spiegato come questa gli abbia cambiato la visione sulla vita e fatto capire quali siano davvero le cose importanti.

Nello specifico il modello ed ex tronista di Uomini E Donne ha sottolineato come prima desse molta più importanza al denaro e alle cose materiali, non rendendosi conto di quali fossero realmente le priorità della vita. In particolare ha voluto invitare tutti a godersi di più il tempo che ci è dato e le persone care. A riguardo ha parlato della scomparsa di sua madre e poi si è molto soffermato sul rapporto con sua figlia Ayla, commuovendosi e scoppiando in lacrime nel parlarne.

L’abbandono degli amici

Altro momento di grande intensità dell’intervista si è avuto quando Costantino ha rivelato che, dopo la scoperta della malattia, in molti gli hanno voltato le spalle tanto da arrivare a non salutarlo più quando lo incontravano. In seguito alle notizie che erano state diffuse in merito alla sua malattia, l’ex tronista ha anche raccontato che spesso per strada gli capitava che qualcuno lo fermasse domandandogli “Ma tu non eri morto?”, cosa che lo ha fatto soffrire molto. Oggi Vitagliano, dopo la terapia, ha affermato di essere in fase di ripresa e di non doversi operare come gli avevano detto inizialmente.