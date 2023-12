Costantino Vitagliano ricoverato da 15 giorni: trovata malattia rara

Da ormai due settimane Costantino Vitagliano è ricoverato in ospedale. Il motivo dietro tutto ciò non è ancora noto e sembra che la diagnosi non sia ancora del tutto chiara. Fatto sta che l’ex tronista di Uomini e Donne, in questi giorni, è comunque rimasto attivo sui suoi profili social, tenendo aggiornati i propri fan. Proprio tramite Instagram, Vitagliano ha recentemente pubblicato un reel che fa riflettere.

Costantino Vitagliano: il messaggio social

L’ex tronista sembra abbia voluto utilizzare i social per mandare un messaggio. In un video dove lo si può vedere nel letto di ospedale, Vitagliano ha detto poche parole, ma significative: “Auguro a tutti ai miei amici e nemici di realizzare tutti i loro sogni, di diventare ricchi e famosi, in modo tale che capiranno che quella non è la felicità“. Un breve discorso che sembrerebbe alludere alla priorità della salute sulla fama e la ricchezza, salute che ora manca a Costantino Vitagliano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Costantino Vitagliano (@costantinovitagliano)

Molti utenti, nei commenti al video, hanno condiviso le parole dell’ex tronista, con diversi che gli hanno augurato una pronta guarigione. Tanti altri sono apparsi in apprensione per lo stato di salute di Vitagliano visto che, come detto poc’anzi, non è ancora chiaro quale sia il problema che l’ex tronista sta affrontando.

I precedenti aggiornamenti sul ricovero

Già nei giorni scorsi, Vitagliano aveva condiviso altri video sul suo profilo Instagram, direttamente dalla sua stanza di ospedale. L’ex tronista era stato sottoposto a diversi accertamenti e aveva anche iniziato una terapia di flebo. Vitagliano aveva spiegato come gli esami del sangue svolti fossero tutti negativi, ma che forse il suo problema potesse derivare da qualcosa di raro. Tra gli accertamenti nominati negli scorsi giorni c’era stata anche la Tac-Pet, utile per scovare eventuali tumori, ma anche infezioni e altri tipi di problemi.

Nonostante quanto sta attraversando nell’ultimo periodo, Costantino Vitagliano si è mostrato, e continua a mostrarsi, positivo agli occhi dei suoi follower, che non mancano di offrigli il loro sostegno, augurandogli una pronta guarigione. Al momento, non resta che attendere ulteriori informazioni sullo stato di salute dell’ex tronista, nella speranza di capire cosa l’abbia portato ad essere ricoverato in tutti questi giorni.