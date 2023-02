Silvia Toffanin ha aperto la puntata di Verissimo di sabato 25 febbraio in lacrime, ricordando Maurizio Costanzo. La conduttrice si è poi collegata con Luca Laurenti che è crollato in un pianto a dirotto, profondamente addolorato dalla scomparsa del giornalista con il quale ha collaborato per nove anni a Buona Domenica. Il cantante è stato letteralmente travolto dalla sofferenza, restando bloccato. Il studio si è respirata un’aria di lancinante dolore, con Silvia Toffanin anch’ella provata.

“Io ho perso un padre, non ci si abitua alla morte delle persone. Era tenerissimo, per me era un papà”, ha chiosato Laurenti, collegato da remoto con la trasmissione. “Maurizio lo metto nella mia cornice famigliare, ci ho passato nove anni a Buona Domenica. Già per me adesso parlarne…”, ha aggiunto per poi lasciarsi andare al pianto senza riuscire a proseguire. La Toffanin e Rita Pavone (anche la cantante è stata ospite a Verissimo per omaggiare il giornalista) sono rimaste ammutolite. Laurenti ha continuato a singhiozzare, piangente. Con voce rotta ha poi proferito uno “scusatemi”.

Ha quindi provato a riprendere il filo del discorso: “In questi momenti uno si trova ad essere un alchimista e un equilibrista. Un equilibrista in mezzo a una medaglia che sono lacrime…”. Altre lacrime per la spalla di Bonolis, altro blocco. Lo studio è restato di nuovo silenzioso, avvolto nel dolore e nello sgomento. Dopo dei secondi Laurenti ha tentato di proseguire. Ce l’ha fatta seppur ne è uscito un discorso sconnesso. Troppo il dolore per formulare perfettamente un pensiero: “Per quanto possa raccontare le cose più belle come le canzoni che scrivo, le vivo nel silenzio del mio cuore e mi dispiace piangere davanti a tutti… E le cose più belle sono le cose non dette, sono i segreti racchiusi nel nostro cuore”.

E ancora: “I sorrisi in video sono le lacrime nel nostro cuore. Artista non è colui che scrive canzoni. Artista è colui che riesce a trasformare le proprie emozioni perché la guerra è dentro di noi”, ha detto Laurenti, venendo ancora travolto dalle emozioni. In molti, sui social, si sono detti dispiaciuti per la sofferenza palpabile del cantante.

Silvia Toffanin apre Verissimo in lacrime

Poco prima che intervenisse Laurenti, anche Silvia Toffanin è stata investita da un turbine di emozioni dolorose. Aprendo la puntata, le lacrime sono apparse sui suoi occhi. “Buon pomeriggio, ben trovati, questa è una puntata particolare perché ieri ci ha lasciato Maurizio Costanzo – ha raccontato con tono sommesso -, un uomo che ha dato tanto alla tv, un maestro della comunicazione che era entrato nel cuore della gente, a cui tutti volevano bene e a cui io volevo tanto, tantissimo bene”.

A questo punto ha lanciato un video tributo per il conduttore. Ripreso il collegamento in studio, gli spettatori hanno omaggiato Costanzo con un lungo applauso. “Il mio, il nostro abbraccio più grande va a Maria De Filippi, alla sua famiglia e ai suoi figli e a tutti i collaboratori di Costanzo”, ha aggiunto, sempre provata la Toffanin.