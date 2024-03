Verissimo, Giuseppe Garibaldi che gaffe: cosa ha detto il gieffino

Nella puntata di Verissimo andata in onda su Canale 5 domenica 24 marzo, la conduttrice Silvia Toffanin ha ospitato alcuni dei concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello. Tra questi ha intervistato anche Giuseppe Garibaldi. Il gieffino ha parlato della delusione di non essere arrivato in finale, dell’amore per sua madre Pasqualina e del rapporto nato con un’altra concorrente all’interno della casa, Beatrice Luzzi. Probabilmente per l’emozione del momento, proprio ad inizio intervista, si è abbandonato ad una gaffe che non è passata inosservata. Scopriamo insieme cosa ha detto di preciso.

Dopo essere stato presentato dalla conduttrice ed aver iniziato la sua intervista, Giuseppe Garibaldi ha commesso uno strafalcione. Nel raccontare la sua delusione per la mancata finale, il bidello calabrese ha sbagliato un verbo. Ha difatti usato come ausiliare avere invece di essere.

Ecco nello specifico cosa ha detto Garibaldi:

Mi dispiace di non aver arrivato in finale.

L’errore non è passato inosservato e sul web sono immediatamente comparsi alcuni commenti a riguardo.

Di seguito ne riportiamo alcuni:

L’intervista con Silvia Toffanin

Giuseppe Garibaldi è stato a lungo intervistato da Silvia Toffanin circa la sua partecipazione al Grande Fratello. Come raccontato dal gieffino, suo padre non era molto contento del fatto che prendesse parte al reality show. In particolare la conduttrice si è soffermata sulla storia d’amore nata all’interno della casa tra lui ed un’altra concorrente, l’attrice romana Beatrice Luzzi. Nello specifico Garibaldi ha parlato della differenza di età che c’era tra di loro e di come la loro relazione, una volta uscito dalla casa, sia terminata. Il rapporto ha difatti avuto alti e bassi ed è finito a causa di alcuni litigi. Luzzi voleva anche che lui si facesse una famiglia ed avesse dei figli. Toffanin gli ha poi chiesto del bacio che i due si sono scambiati prima dell’uscita di Giuseppe dalla casa.

La conduttrice ha infine annunciato che la prossima puntata di Verissimo sarà dedicata interamente al Grande Fratello in occasione della finale del reality show che si terrà la prossima settimana. Di conseguenza tutti i concorrenti saranno ospiti in studio su Canale 5.