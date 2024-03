GF, scatta il bacio tra Beatrice e Giuseppe: è bufera social (video)

Durante la notte, è scattato un nuovo bacio tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Cos’è successo esattamente ieri, 19 marzo, al Grande Fratello? Stando ai video diffusi sui social, ad un certo punto della serata, Beatrice e Giuseppe si sarebbero appartati in un angolo cieco della Casa, precisamente dietro la piscina, così da non essere ripresi dalle telecamere. Tuttavia, non sono riusciti a nascondere l’audio, dal quale è possibile sentire dei rumori che corrisponderebbero proprio ad un bacio. Dopo ben dieci minuti isolati, i due sono poi rispuntati come se nulla fosse successo, raggiungendo il resto dei coinquilini. Dunque, tutto sembra indicare che tra i gieffini sia riscoppiata a tutti gli effetti la passione.

Scusate ma per me sono loro che non resistono piú e appena capiscono che non possono essere ripresi iniziano subito a baciarsi per poi togliersi i microfoni stiamo piangendo #beabaldi pic.twitter.com/XS86cov41F — Denise 🎈 (@DenisePezzoli) March 20, 2024

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi: il loro riavvicinamento

Nell’ultimo periodo, Beatrice e Giuseppe hanno trovato il modo di superare le vecchie incomprensioni, iniziando a passare sempre più tempo insieme. Com’è noto, i due hanno avuto un flirt all’inizio del loro percorso al Grande Fratello. Una frequentazione intensa, interrotta bruscamente dopo sole poche settimane. Dopo la loro rottura, Beatrice e Giuseppe hanno avuto parecchi scontri e si sono accusati a vicenda di aver giocato con i sentimenti dell’altro, trascinando avanti mesi di tensioni.

La situazione ha iniziato a calmarsi da quando l’amicizia tra Garibaldi e Anita ha avuto una battuta d’arresto. Durante i mesi trascorsi in Casa, infatti, il bidello ha sempre fatto squadra con l’Olivieri, da sempre grande rivale di Beatrice. Tuttavia, dopo l’entrata di Alessio Falsone, i due amici hanno avuto un importante allontanamento. Da lì, ecco che la Luzzi e Giuseppe si sono pian piano ritrovati, lasciandosi andare a confidenze e tenerezze. Lo scorso sabato, i due si erano isolati dal resto dei coinquilini, per avere una conversazione a cuore aperto su tutto ciò che è successo tra di loro. Una chiacchierata emozionante, tanto da far commuovere il giovane calabrese.

Insomma, i due sembravano essere tornati amici. Nonostante ciò, in pochi si aspettavano ciò che è successo la scorsa notte. Tra i seguaci del Grande Fratello, le reazioni sono state contrastanti. Da un lato, i fan della coppia “Beabaldi” sono al settimo cielo e sperano che i due possano finalmente diventare una vera coppia; dall’altro, in tanti credono che Garibaldi stia semplicemente attuando una strategia in vista della finale e che non sia realmente interessato all’attrice.

Ad ogni modo, sia Giuseppe che Beatrice dovranno sicuramente parlare del bacio e della loro relazione nella prossima puntata del Grande Fratello. Non resta che attendere per scoprire cos’avranno da dire.