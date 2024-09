Verissimo, Giulia Stabile ricorda la maestra Flaminia: dolce dedica

Tra i molti ospiti che sono passati oggi Sabato 21 Settembre dal salotto di Silvia Toffanin non potevano che esserci anche i conduttori di Tu Si Que Vales. Il trio composto da Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile è ospite in occasione del ritorno della trasmissione in prima serata, questa sera. Silvia Toffanin cerca di ottenere degli scoop e anticipazioni su quello che vedremo: atleti da ogni parte del mondo e artisti che faranno commuovere e divertire. Nello stile di Tu Si Que Vales ormai collaudato da anni. La giuria è sempre la stessa, composta da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto, Sabrina Ferilli e Gerry Scotti con la sua personale scuderia di concorrenti.

Castrogiovanni e Sakara sono ben 8 anni che conducono il talent show e il pubblico ha ormai imparato a conoscere anche la sensibilità dietro il loro aspetto, da campioni di rugby e arti marziali miste quali sono. Con Giulia Stabile hanno formato un trio unico, in cui loro sono quasi fratelli maggiori per Giulia (con cui scherzano facendo i gelosi: “Se trovi un fidanzato prima fallo conoscere a noi”) e tutti insieme giocano e si confidano, mostrandosi anche fragili. Il segreto per questa perfetta collaborazione? La passione che li unisce. Tutti e tre sportivi conoscono l’importanza di mettersi in gioco e i sacrifici che si fanno per realizzare i propri sogni. Proprio parlando della passione e dei sogni, Giulia ricorda l’amata maestra Flaminia Buccellato, scomparsa lo scorso luglio.

Giulia Stabile e il dolce ricordo della maestra Flaminia: “Ora ballo anche per lei”

Credendo nel proprio sogno, Giulia ha costruito la sua rivalsa più bella[…], trasformando la fatica di ieri nella forza di oggi

Silvia Toffanin ripercorre la carriera della ballerina, che con mille insicurezze entrò nella scuola di Amici per uscirne vincitrice, fino ad ora, ballerina professionista e conduttrice sicura di sé. Chi ha creduto in lei sin dal primo istante è stata la maestra Flaminia, amatissima da Giulia. La direttrice della scuola di danza in cui Giulia si è formata, è venuta a mancare a luglio, lasciando un vuoto nel cuore della ballerina, che la considera una seconda mamma. Proprio l’insegnante la prese sotto le sue ali quando aveva solo 3 anni, ed era, come ha detto lei stessa ”molto scarsa”. Tuttavia, l’insegnante aveva visto che in Giulia scorreva una vera passione per la danza e le lasciò un insegnamento che l’ha accompagnata per tutta la vita:

A volte è meglio vedere un ballerino un po’ più scarso a livello tecnico ma che ci mette veramente passione in quello che fa e si vede che balla con gioia

E i risultati si sono visti, con il sacrificio e l’impegno Giulia ha raggiunti tutti i suoi traguardi. Ora che la sua maestra non c’è più, Giulia è pronta a ballare anche per lei. Anche se se ne è andata, il suo ricordo vive in lei e ancora la considera una seconda mamma. Ora, dice Giulia, balla con una forza in più: quella della sua amata insegnante.