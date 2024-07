Giulia Stabile, lutto: ricordo straziante “tra le persone più importanti”

La ballerina lanciata dal talent show Amici di Maria De Filippi, Giulia Stabile, è stata recentemente colpita da un grave lutto. E’ difatti venuta a mancare la sua prima insegnante di danza. E’ stata la stessa Stabile a dare la triste notizia con un post pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale con il quale ha voluto ricordare l’importanza che hanno avuto i suoi insegnamenti per la sua carriera. Le sue parole sono state davvero toccanti e hanno commosso i suoi fan.

Giulia Stabile: lo straziante ricordo della sua ex insegnante di danza

Giulia Stabile, vincitrice dell’edizione del 2021 del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi, ha dovuto dire addio ad una persona particolarmente importante per lei. E’ difatti venuta a mancare prematuramente la sua insegnante di danza, Flaminia Buccellato. Quest’ultima era la direttrice dell’Accademia Balletto Roma, in cui Stabile ha iniziato a prendere lezioni all’età di tre anni e mezzo. La ballerina ha dato il triste annuncio con un post condiviso sui social, in cui ha scritto un toccante messaggio di addio alla sua maestra che ha commosso i suoi fan. Giulia ha anche pubblicato uno slideshow di foto che la mostrano in compagnia della Buccellato prima e dopo il suo successo grazie alla partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi.

La vincitrice di Amici 2021 ha definito la sua insegnante di danza come una delle persone più importanti della sua vita. E’ stata difatti lei a credere per prima nelle sue capacità come ballerina quando aveva solo tre anni e mezzo, rendendola l’artista e la persona che è oggi. Giulia l’ha anche definita come una seconda madre, che l’ha cresciuta non solo nella sala da ballo ma anche fuori attraverso tutti i suoi preziosi consigli di vita. Stabile ci ha tenuto a ricordare e ringraziare la direttrice dell’Accademia Balletto Roma, sottolineando come la porterà sempre nel cuore e con sé su ogni palco.

Numerosi sono stati i fan che hanno manifestato il loro cordoglio. In molti hanno commentato con cuori, dimostrando a Giulia tutta la loro vicinanza. Non sono chiaramente mancati anche i commenti da parte dei colleghi ed ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi.