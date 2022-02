Verissimo, Gianmaria su Belen: confessioni inedite a cuore aperto

Gianmaria Antinolfi, fresco di abbandono della Casa del Grande Fratello Vip, è sbarcato nel salotto di Verissimo. Con Silvia Toffanin ha parlato per la prima volta in modo dettagliato del flirt vissuto assieme a Belen Rodriguez. I due ebbero una liaison poco dopo che la showgirl argentina vide naufragare per la seconda volta il suo matrimonio con Stefano De Martino. Antinolfi, prima di oggi, non ha mai voluto narrare alcunché della breve love story con la modella. Visto però che non è mai troppo tardi, ecco che nel salotto domenica di Canale Cinque si è aperto. Inoltre ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a lasciare anzitempo la Casa più spiata d’Italia.

La scelta di autoeliminarsi dal reality è stata dettata da esigenze professionali. Semplicemente Gianmaria deve tornare al lavoro. “Prima però mi sono preso 10 giorni per riprendermi, ricomincio il 14 febbraio”, ha spiegato il campano. Spazio poi ai suoi amori celebri: la conduttrice gli ha domandato di Dayane Mello e Belen. Con entrambe le sudamericane ha riempito le pagine della cronaca rosa del Bel Paese in tempi non sospetti. “Con Dayane è stato veramente brevissimo, anche con Belen è stato abbastanza breve ma molto intenso”, ha raccontato. Nei confronti dell’argentina ha poi avuto parole di profonda stima.

“La trovo una persona meravigliosa. Empatica, super carismatica, divertente, è stato molto bello sinceramente”. “Avevi perso la testa?”, l’irruzione di Silvia Toffanin che ha fatto ulteriormente aprire Gianmaria, il quale ha confidato che si sarebbe sicuramente innamorato della showgirl se avesse avuto a disposizione maggior tempo per conoscerla:

“Mi piaceva tantissimo, come fa a non piacerti? Ha un carisma pazzesco, ma non ho avuto il tempo. Io sono innamorato dell’amore, per me è un modo normale trattare una donna in un determinato modo, fa parte di me e della mia educazione, ci vuole gentilezza. Sono stato carino con lei. Sicuramente se avessi avuto più tempo, mi sarei innamorato. Come fai a non innamorarti di lei? La conosci anche tu, ha un carisma pazzesco”.

La Toffanin, viste le sue tante love story, gli ha chiesto di quale donna tra quelle con le quali ha avuto una relazione è stato realmente innamorato. “Due volte sono stato innamorato, una volta quando ero giovane. Una storia durata dai 18 ai 23 anni. E l’altra volta dai 28 ai 33. Quei due sono stati i miei due grandi amori”, ha confessato Antinolfi. Insomma, il giovane, i sentimenti più profondi, li ha provati non con le donne vip frequentate.

In studio è poi stato raggiunto da Federica Calemme, altra ex gieffina. Con lei, nella Casa più spiata d’Italia, è nato un intreccio particolare. La frequentazione sta proseguendo anche in privato. Entrambi, però, hanno tenuto a sottolineare di non volere affrettare i tempi, seppur hanno ribadito di trovarsi molto bene. Dalla serie: se saranno rose, fioriranno.

Infine la coppia è stata raggiunta dalla madre di Gianmaria la quale ha detto che l’unica cosa che conta per lei https://www.gossipetv.com/gf-vip-la-madre-di-antinolfi-contro-soleil-gianmaria-voleva-un-figlio-da-belen-571631è che il figlio trovi serenità.