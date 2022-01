In attesa di capire se Gianmaria Antinolfi lascerà o meno la sesta edizione del Grande Fratello Vip la madre dell’imprenditore ha rilasciato una lunga intervista alla stampa. Esmeralda Vetromile ha parlato perlopiù della vita privata del figlio, catapultato all’improvviso al centro del gossip per via della sua relazione con Belen Rodriguez.

Relazione piuttosto breve che tanto ha fatto chiacchierare nell’estate 2020. Successivamente la soubrette argentina ha mollato Antinolfi e ha conosciuto Antonino Spinalbese, che l’ha resa madre per la seconda volta della piccola Luna Marì.

La madre di Gianmaria Antinolfi ha fatto una rivelazione importante sul figlio: il gieffino voleva mettere su famiglia con Belen Rodriguez nonostante la conoscesse da poco. Per l’imprenditore è stato però un vero e proprio colpo di fulmine, che poteva diventare molto di più di una banale storiella estiva.

La signora Esmeralda ha fatto sapere al Corriere della Sera:

“Gianmaria da Belen voleva un figlio. In quanto a me, ho pensato: speriamo finisca presto. Lei è una donna molto intelligente, una azienda che cammina, non lascia spazio, è un fulmine, molto concentrata su se stessa”

La Vetromile non ha poi potuto fare a meno di attaccare Soleil Sorge, altra ex fidanzata di Gianmaria Antinolfi e oggi concorrente come il napoletano della sesta edizione del Grande Fratello Vip:

“Soleil ci ha un po’ marciato, lo ha attaccato, per motivi che attengono credo alla voglia di visibilità”

Esmeralda ha poi assicurato che Federica Calemme, la modella napoletana che ha subito catturato l’attenzione di Gianmaria Antinolfi, è troppo diversa dal figlio. La signora, dunque, trova improbabile la nascita di una vera e propria love story tra i due.

La famiglia Antinolfi contraria al Grande Fratello Vip

La donna ha inoltre ammesso che era del tutto contraria alla partecipazione del figlio al Grande Fratello Vip. Già lo scorso anno era arrivata la proposta da parte degli autori ma a causa di alcuni impegni di lavoro il ragazzo non è riuscito a varcare la Porta rossa. Quest’anno, complice una pausa di quattro mesi, Antinolfi è riuscito ad entrare.

“Francamente in famiglia non eravamo d’accordo con la sua partecipazione. Già l’anno scorso era stato contattato, ma aveva rifiutato. Quando la produzione è tornata alla carica, potendo incastrare i suoi impegni di lavoro, non ha voluto rinunciare per una seconda volta. Aveva quattro mesi di pausa e ha voluto vivere questa avventura. Ne era entusiasta. Gli ho solo detto che, una volta dentro, non bisognava uscirne male”

Il silenzio di Belen Rodriguez

Mentre al Grande Fratello Vip Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge si sono più volte scontrati per via della loro passata liaison Belen Rodriguez ha preferito tacere. Nessuna parola sul suo ex fidanzato da quando è iniziata la nuova avventura alla corte di Alfonso Signorini. In realtà Belen ha sempre parlato molto del suo legame con Gianmaria: forse lo considera poco importante nella sua vita?