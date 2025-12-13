Verissimo, Gabriela Chieffo è incinta: Giuseppe Ferrara “non pervenuto”

Indiscrezioni confermate durante l’ospitata a Verissimo: Gabriela Chieffo è incinta. Tra qualche mese, lei e il marito Giuseppe Ferrara diventeranno genitori. I due giovani, rispettivamente 22 e 26 anni, hanno raggiunto la popolarità partecipando a Temptation Island. Il reality delle tentazioni li aveva divisi, la vita ‘vera’ li ha riuniti. Lo scorso luglio si sono sposati, oggi aspettano un bebè. La giovane è al terzo mese di gravidanza. Deve ancora scoprire il sesso della creatura che porta in grembo. Già deciso invece il nome. “Se arriverà un maschio lo chiameremo Carmine, se sarà femmina Maria Rosaria”, ha confessato Gabriela.

Verissimo, Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara diventeranno genitori

Chieffo ha spiegato che il figlio è stato fortemente voluto. “Lo desideravo tantissimo, sono contentissima”, ha evidenziato la giovane. Le turbolenze sentimentali che hanno segnato il percorso della coppia a Temptation Island sono oggi un lontano ricordo. “Ci siamo parlati tantissimo e ci siamo perdonati”, ha dichiarato sempre Gabriela che, non molto tempo fa, ha deciso di ricorrere alla chirurgia estetica per ‘sistemare’ il naso.

“Sì, mi sono operata al naso. Subito dopo l’intervento non mi vedevo bene. Mi ero pentita. Poi mi criticavano sui social e non volevo più uscire di casa. Giuseppe è stato la mia spalla. Ora sto bene e mi piaccio”, ha confidato la ragazza a Silvia Toffanin. Tornando alla gravidanza, ha riferito che il marito ha scoperto che diventerà papà sentendola gridare.

“Sono andata in bagno e quando il test è risultato positivo ho urlato. Lui lo ha saputo sentendomi urlare dal bagno”, ha narrato sempre Chieffo che ha rubato la scena per tutta l’intervista al marito che, di fatto, non ha praticamente mai parlato visto che a ogni domanda di Silvia Toffanin subentrava alla velocità della luce la moglie.

Ferrara, come si suol dire, non pervenuto, surclassato dall’irruenza verbale dell’amata, eccezion fatta per la domanda finale dell’intervista, quando la conduttrice si è rivolta espressamente a lui chiedendogli un parere sul matrimonio. “Contentissimo delle nozze, volevo che Gabriela fosse la madre dei miei figli. Sono pronto a diventare padre”, ha scandito il 26enne che ha finalmente potuto esprimersi dopo essere stato ‘messo all’angolo’.