Verissimo, fuori programma di Ermal Meta: Toffanin spiazzata

Ospite a Verissimo nella giornata dedicata alle mamme, Ermal Meta racconta la sua prima volta da papà.

Silvia Toffanin lo ospita per sapere tutti i retroscena più commoventi su questa dolce attesa, rivelata da pochissimo ai fan ma che sta per diventare realtà molto presto.

Ermal Meta infatti ha annunciato pochissime settimane fa di star per diventare papà di Fortuna Marie, che nascerà a giugno.

A lei è dedicato il nuovo album del cantante Buona Fortuna.

“Non volevo diventare padre, come ho cambiato idea” La confessione commuove il pubblico

Ermal racconta che lui e la compagna Chiara hanno scoperto di diventare genitori l’11 Ottobre.

Nessun annuncio particolare, nessuna festa, lo hanno scoperto in modo tradizionale e riservato, senza annunciarlo al mondo intero.

Il cantante confessa di aver conservato il test di gravidanza e poi svela come è andato quel giorno.

Parte tutto dal classico ritardo, come sempre. Chiara non voleva neanche fare il test, era terrorizzata. Quando è uscita la scritta sullo schermo ”sei incinta” ci siamo seduti per terra e siamo rimasti in silenzio a guardarci per almeno cinque minuti.

Una sensazione di congelamento, così la descrive Meta l’emozione di diventare papà.

Tuttavia, si rende conto che questo è il momento più bello della vita, anche tutte le paure che provano fanno parte della bellezza.

Bellezza che non credeva di provare mai, perché, confessa, fino all’anno scorso non voleva assolutamente diventare padre, a causa del suo passato.

La madre di Ermal Meta è una ex violinista professionista che per dare un futuro ai figli e portarli lontani dal padre violento ha sacrificato la sua carriera musicale.

Proprio per la brutta esperienza con suo padre, Ermal era certo di non volersi fare una famiglia, poi tutto è cambiato la scorsa estate.

Lui e Chiara hanno preso in affido due bambine da una casa famiglia albanese e per la prima volta, ha sentito di voler diventare papà, di voler creare una famiglia tutta sua.

Quando se ne sono andate la casa era vuota, non erano neanche mie figlie, lì ho capito cosa vuol dire volere un pezzo di te.

Poco dopo questa esperienza, hanno concepito la piccola Fortuna e infatti Ermal scherza, facendo un gioco di parole, dicendo che quelle bambine gli hanno portato ‘Fortuna’.

L’appello fuori programma: Ermal punta il dito alla telecamera

Ad un certo punto però Ermal sorprende Silvia Toffanin facendo un appello fuori programma direttamente alla telecamera.

Silvia gli aveva appena chiesto del suo rapporto con il successo e lui aveva appena confessato qualcosa che neanche i suoi fan più accaniti sapevano.

Meta racconta che nel momento di massimo splendore della sua carriera, ha sofferto di attacchi di panico ad ogni singola esibizione. Per tutte le 82 date del suo tour, Ermal ha sofferto durante i suoi spettacoli, tanto che a fine serata è dovuto spesso scappare e non fermarsi con i suoi fan per foto e autografi perché stava troppo male.

Chiede scusa a tutti per questo, visto che molti lo hanno criticato per essere freddo con i fan.

Ora la verità è venuta fuori.

Poi Ermal punta il dito alla telecamera e parla direttamente agli spettatori.

L’appello è per tutte quelle persone che soffrono e che si riconoscono nelle sue parole quando parla di attacchi di panico. Chiede a tutta la gente che sta male di non vergognarsi a chiedere aiuto, di farsi aiutare per tornare a vivere sereni.

Un fuori programma che Silvia non si aspettava ma che ha apprezzato tantissimo, importante e utile per tutti.