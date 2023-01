Riccardo Fogli, ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, ha parlato per la prima volta in tv della sua squalifica lampo al Grande Fratello Vip 7. Per chi non lo sapesse, l’ex membro dei Pooh non è durato nemmeno 24 ore nella Casa più spiata d’Italia, venendo espulso in tempo record per via di una presunta bestemmia. Il caso ha fatto parecchio rumore, con diversi artisti, tra cui Roby Facchinetti, che si sono schierati dalla parte del cantante. Addirittura Alfonso Signorini, demiurgo del GF Vip, ha dichiarato che se fosse stato per lui Fogli sarebbe rimasto in gara. Quindi chi ha deciso? I cosiddetti piani alti. Silvia Toffanin, dopo aver raccolto la versione del musicista, gli ha dato un saggio consiglio.

“Ho sofferto molto, ma non devo piangere. Ho sofferto perché l’idea che si possa pensare che io sia un bestemmiatore… Mi sono preparato due mesi per il GF e salta fuori che sono un bestemmiatore? No, non va bene questo. Io bestemmiatore? Mai ho bestemmiato nella mia vita, mai mai. Un’offesa così grave non si può prendere con leggerezza”. Questo lo sfogo del cantante che ha aggiunto: “Sono pronto a chiedere scusa a chiunque abbia pensato che io abbia detto una cosa blasfema. Ma io non l’ho detta. Potremmo chiedere il Var“.

E ancora: “Essere accusati di blasfemia è una cosa fuori dal mondo e al limite del ridicolo, senza offesa per nessuno. Comunque ho accettato, non ho buttato giù le porte a spallate”. Il musicista ha anche raccontato che da piccolo ha fatto il chierichetto e che è un fervido credente e che mai si permetterebbe di imprecare contro Dio e la religione cristiana. Silvia Toffanin gli ha dato conforto: “Non meriti questo, non è giusto che l’epilogo della tua carriera sia questo. Credo che questo capitolo vada dimenticato e basta. Non chiediamo nemmeno il var“.

La padrona di casa di Verissimo ha poi offerto un saggio consiglio all’ex Pooh: “Ti posso dare un consiglio? Lascia stare i reality e fai musica. Tua moglie non ti ha detto di lasciar perdere?”. “Noi – ha replicato il cantante – siamo affascinati da sempre dai reality, li guardiamo. Quando lei ha saputo che Signorini voleva fare due chiacchiere con me era felicissima. “Almeno ti vediamo sempre”, mi ha detto, visto che di solito sono sempre in giro per il mondo”. Con il senno di poi, ovviamente, sarebbe stato meglio declinare l’invito.

Fogli ha anche speso delle parole sulla sua esperienza a L’Isola dei Famosi: “Voglio precisare che quella persona che mi provocò dolore mi ha fatto le scuse e io le ho accettate. Anche mia moglie le ha accettate. L’Isola poi mi ha lasciato bellissimi ricordi”

Perché il consiglio di Silvia Toffanin è bene che lo seguano altri vip e non solo Fogli

I reality show, non di rado, per alcuni volti noti che vi partecipano si trasformano in un boomerang. Il caso di Fogli è esemplare: un artista con una carriera di peso alle spalle, in un amen, si è ritrovato in una situazione spigolosa a livello d’immagine, con il rischio di vedersi appiccicata addosso per anni un’etichetta scomoda e immeritata.

Il consiglio di Silvia Toffanin, alla luce di ciò, è assai prezioso. E lo dovrebbero tenere bene a mente coloro che, al pari di Fogli e con una storia simile alle spalle, potrebbero ritrovarsi a dover valutare offerte televisive simili. Non si comprende bene il motivo che spinge certi personaggi ad accettare determinati rischi. Ok il cachet, ma ne vale davvero la pena? Non sono influencer che hanno bisogno di un trampolino per entrare nel mondo del piccolo schermo. Fogli non è neppure un artista finito nel dimenticatoio. Ha i suoi concerti, ha le sue esibizioni, ha le sue attività. Quindi, per concludere: la Toffanin, che di televisione ne sa, va ascoltata!