È passato circa un mese da quando Federico Nicotera ha fatto la sua scelta dopo più di sei mesi di trono a “Uomini e Donne“. Da allora, l’ex tronista e la sua Carola Carpanelli hanno finalmente iniziato a vivere la loro storia d’amore lontano dalle telecamere, per la grande gioia dei numerosi fan che li seguono assidamente. L’amatissima coppia è stata ospita oggi 2 aprile a “Verissimo” per parlare di questo primo mese di relazione, mostrandosi più innamorati che mai. Gli utenti del web, infatti, non hanno potuto fare a meno di notare le mani intrecciate dei due ragazzi, che non si sono mai staccate nel corso della loro prima intervista. Ma com’è stato rimanere da soli per la prima volta dopo tanti mesi? “La prima sera? Un imbarazzo, in hotel sembravo un pezzo di ghiaccio”, ha raccontato l’ex corteggiatrice. “Mi ha confessato che se ne voleva andare. Io ho tardato perché sono stato costretto a fare altre cose”, ha poi aggiunto Federico. La timidezza iniziale, però, è velocemente sparita e le cose fuori stanno andando a gonfie vele. “Forse ci siamo innamorati di nuovo usciti dal programma”, hanno confessato.

Nonostante abbiano dichiarato di voler andarci piano, la nuova coppia ha già preso una decisione molto importante. Prima di salutare Silvia Toffanin, Federico e Carola hanno svelato una soprendente novità: sono andati a vivere insieme a Roma. L’ex corteggiatrice è di Varese e studia Scienze economiche e politiche europee all’Università del Piemonte Orientale. Essendo in procinto di laurearsi, ha deciso di lasciare la sua casa da fuorisede per essere più vicino al fidanzato, che invece abita e lavora a Roma. “Era il giorno dopo la scelta e io gliel’ho buttata lì. Dato che ho lasciato la casa, potremmo prendere casa insieme”, ha raccontato Carola. “Io ho preso la palla al balzo e l’ho chiamata per dirle che avevo trovato casa. E quindi siamo andati a vivere insieme”, ha poi rivelato Federico.

Il difficile passato di Federico Nicotera

Nel corso dell’intervista a “Verissimo”, l’ex tronista ha avuto modo di parlare anche della sua difficile storia familiare e dei dolorosi momenti vissuti dalla madre, vittima di violenza domestica da parte di suo padre. “Per vent’anni mamma veniva picchiata nel quotidiano. Quindi io dico sempre che siamo cresciuti insieme perché siamo riusciti ad uscire da questo tunnel insieme”, ha raccontato. Il romano ha poi parlato dell’impotenza che ha sentito per anni per non essere stato in grado di difendere la madre, cosa che poi ha potuto finalmente fare sia fisicamente che a livello giudiziario quando è finalmente cresciuto e ha acquisito anche una sicurezza economica.

L’episodio che ha scatenato la fine di questa lunga sofferenza è stato quando il padre ha iniziato a rispondere in modo aggressivo anche a sua sorella. Da lì, si sono iniziate a muovere le acque. “Ho dovuto mettere mamma di fronte ad una scelta, o noi o lui. L’amore di una mamma vince sempre e adesso è rinata”, ha detto. Dopo cinque anni di processi, Federico insieme alla madre e alle due sorelle hanno potuto finalmente allontanare quest’uomo dalle loro vite e non hanno più alcun contatto da circa sei anni.

Nonostante sappia che il suo carattere fosse influenzato dall’uso di sostanze stupefacenti, Federico ha dichiarato che non pensa che riuscirà mai a perdonare suo padre: “Vedere tua madre massacrata per terra… non potrei mai perdonare una cosa del genere. Sono uno che non porta rancore ma su questo forse non sono in grado, forse non sono abbastanza maturo. Lo chiamo papà perché non voglio dire il suo nome, ma non lo ritengo nemmeno papà”.