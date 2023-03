A pochi giorni dalla sua tanto attesa scelta, Federico Nicotera è stato intervistato da Alessandro Alicandri di Tv Sorrisi e Canzoni: al giornalista, l’ex tronista ha parlato della sua esperienza a Uomini e Donne dove ha conosciuto la sua nuova fidanzata, la ventunenne Carola Carpanelli.

Sembra che, a proposito, l’amore fra i due sia esploso letteralmente all’improvviso, si potrebbe parlare proprio da questo punto di vista di colpo di fulmine, come anche confermato dallo stesso Nicotera. Qui le sue dichiarazioni nel merito della questione:

“Se è stato un colpo di fulmine? Si, ma avevo le mie paure. Io ho affrontato i miei timori così come lei ha affrontato i suoi. Mi è piaciuta fin dal primo istante ma non si faceva ‘leggere dentro’, la chiamavo Frozen, come il cartone animato con la regina di ghiaccio. “

Federico Nicotera ha avuto l’occasione nel corso di questa intervista anche di rivelare qual è per lui il vero significato del tenero peluche che Federica Carpanelli gli ha regalato durante l’esterna e che lui ha usato per fare l’annuncio della sua scelta. Ecco cosa ha aggiunto Nicotera a riguardo:

“Quando me lo ha regalato l’ho tenuto in sala da pranzo: ogni giorno tornando dal lavoro lo guardavo ed era un po’ come se Carola fosse lì, a farmi capire che per lei ero importante. L’ho riportato in studio per farle capire che è importante.”

Oggi, Federico Nicotera è felice come una Pasqua. Sembra tra l’altro che questa relazione sia stata approvata anche dalla sua nuova suocera e dalla cognata di Carola Carpanelli, che pare sia già molto amata dai suoi parenti acquisiti:

“Mi sento amato. È tutto ciò che speravo di trovare nel quotidiano. Lei è straordinaria perché ha stravolto la mia vita rendendola migliore. Sono contentissimo. Mia madre? Lei e mia sorella sono gelose di me, ma nonostante questo adorano Carola perché hanno capito che mi dà serenità.”

Il commento di Carola Carpanelli

TV Sorrisi e Canzoni ha anche avuto la possibilità di scambiare quattro chiacchiere con la fortunata corteggiatrice, che ha parlato a cuore aperto del suo rapporto con il suo nuovo fidanzato. Ecco le sue parole a riguardo:

“Federico mi rende serena, durante il trono faceva il duro ma in realtà è un ‘patatino’ e io mi sento come una quindicenne alla prima cotta. Mi sembra di conoscerlo da anni e in realtà ho capito che siamo molto simili, anche nei lati più brutti o strani. Ho capito che lui mi capisce. Ora mi auguro che ognuno di noi si realizzi innanzitutto come persona, per dar vita ad una coppia ancora più forte. Se dovessi continuare ad essere felice come sono adesso, non avrei bisogno di altro nella vita. È un uomo bellissimo in ogni senso, e non ho mai incontrato nessuno come lui. Ora siamo sereni, abbiamo tanti progetti e questo per me è più che abbastanza.

Federico e Carola di Uomini e Donne: un momento tanto atteso

Non c’è dubbio che le dinamiche che si sono venute a creare fra i due volti di Uomini e Donne abbiano appassionato i telespettatori forse persino più del solito. Non è infatti un caso che il tanto atteso momento della scelta abbia fatto registrare al programma uno share del 30%, generando un’immensità di commenti e interazioni sui social.

Federico è stato apprezzato soprattutto per la sua onestà, nascosta però dietro un’apparente durezza. L’ex tronista, per esempio, si è sentito in dovere di scusarsi con la sua amata per averla messa alla prova in più occasioni per verificare il suo sentimento. Un atteggiamento, il suo, ripreso anche dalla stessa Maria De Filippi, che ha dichiarato con una punta di ironia “L’hai fatta spaventare!”.