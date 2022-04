Verissimo, Federica Pellegrini svela data e luogo delle nozze con Giunta

Quando e dove si sposano Federica Pellegrini e Matteo Giunta? La Divina ha deciso di rivelare luogo e data del matrimonio nello studio di Verissimo. La coppia sarà ospite di Silvia Toffanin negli appuntamenti di questo weekend, precisamente saranno nello studio domenica 10 aprile. La Toffanin è riuscita a far sbottonare Federica sul periodo scelto per sposare il suo Matteo: i due coroneranno il loro sogno d’amore dopo quattro anni insieme. Si sono sconosciuti a bordo piscina, la scintilla è scattata grazie al fatto che la Divina ha scelto Giunta come suo nuovo allenatore, nel 2014.

Tra loro è sbocciato l’amore, si sapeva da tempo ma hanno ufficializzato il rapporto solo a Tokyo 2020, quando Federica si è ritirata dalle gare e ha affrontato la sua ultima Olimpiade. Dall’addio al nuoto alla proposta di nozze il passo è stato breve. Matteo ha chiesto alla Pellegrini di sposarlo a fine ottobre scorso. Per lei è stato un momento magico, come ha raccontato anche a una curiosa Toffanin. A proposito della proposta di matrimonio, infatti, Federica ha detto che è stato un momento indimenticabile.

Non si aspettava che Matteo le chiedesse di sposarlo così in fretta, così velocemente. Al contrario pensava che dal suo ritiro dalle gare al matrimonio sarebbe passato più tempo. Così non è stato, Matteo ha dimostrato di avere fretta di sposarla e ha organizzato tutto subito. Adesso non vedono l’ora di sposarsi, vogliono coronare il loro sogno d’amore e iniziare un nuovo percorso di vita insieme. A Verissimo sono saltati fuori data e luogo delle nozze di Federica Pellegrini:

“Ci sposeremo verso fine agosto. E lo faremo nella mia città d’origine, Venezia. Non pensavo che l’organizzazione di un matrimonio fosse così complicata, però siamo a buon punto. Non vediamo l’ora che succeda”

La coppia racconterà il loro amore, vissuto con tantissime emozioni e non solo sportive. In un primo periodo era di certo lo sport a unirli, poi sono nati i sentimenti. Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono amati in segreto per gran parte della loro relazione. Venire allo scoperto, in diretta a Tokyo, è stata una liberazione:

“È stato emozionante. Dopo l’ultima gara olimpica ho deciso di liberarci e di svelare questo segreto di Pulcinella. Ora stiamo vivendo tutto alla luce del sole ed è bellissimo”

Federica Pellegrini a Verissimo parlerà anche della sua nuova vita dopo il nuoto. Le manca molto l’adrenalina delle gare, ma sta provando a fare altro. Non si tuffa tanto spesso in piscine, si è iscritta invece a un corso di tessuti aerei. L’acqua sarà sempre il suo grande amore, ma le piace mettersi alla prova in qualcosa che non fa per lei, almeno apparentemente.