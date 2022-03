Verissimo fa boom: l’ultima richiesta di Pier Silvio a Silvia Toffanin

Verissimo anche di domenica ha fatto centro. La trasmissione di Silvia Toffanin ha riportato a Canale 5 gli ascolti persi negli ultimi anni da Domenica Live di Barbara d’Urso (sconfitta dalla Domenica In di Mara Venier dopo un lungo periodo di vittorie). Circa tre milioni di spettatori e la concorrenza – rappresentata da Da noi…a ruota libera di Francesca Fialdini su Rai Uno – puntualmente battuta. Un esperimento dunque riuscito che ha portato l’editore Pier Silvio Berlusconi a fare un’ulteriore richiesta alla sua conduttrice (e compagna nonché madre dei suoi figli più piccoli).

Stando a quanto riporta Dagospia l’esperimento di Verissimo alla domenica dovrebbe chiudersi il prossimo 13 marzo, come deciso lo scorso settembre. Per la stessa data è prevista la chiusura del pomeridiano di Amici di Maria De Filippi in virtù del serale in partenza sabato 19 marzo.

La rete – e dunque Pier Silvio Berlusconi – avrebbe chiesto a Silvia Toffanin di continuare con la messa in onda fino a metà aprile. La conduttrice ci sta pensando, il sì per quanto probabile non è ancora ufficiale. Inizialmente la Toffanin non era favorevole al doppio appuntamento di Verissimo ma poi ha cambiato idea, fidandosi del fiuto di Berlusconi junior. Cosa farà questa volta?

Il piano segreto di Pier Silvio Berlusconi

Stando a quanto si sussurra dietro le quinte della tv, Silvia Toffanin potrebbe presto diventare la nuova erede di Maria De Filippi, il volto di punta di Mediaset. A spingere per questa svolta Pier Silvio Berlusconi, che ha sempre creduto molto nelle qualità della fidanzata (i due sono legati da quasi venti anni ma non sono mai convolati a nozze).

Il secondogenito di Silvio Berlusconi ha fatto il possibile per convincere Silvia Toffanin a raddoppiare l’appuntamento di Verissimo e dopo l’esperienza a Striscia la notizia è intenzionato a dare sempre più spazio alla 41enne.

Al momento non è chiaro quali saranno le prossime mosse di Berlusconi Junior ma una cosa è certa: il futuro di Mediaset sarà nelle mani dell’amorevole Silvia Toffanin, apprezzata e stimata da molti per il suo garbo, la sua gentilezza e la sua educazione.