Verissimo, Emanuel Lo rivela: “Giorgia? Ci siamo pure lasciati”

Emanuel Lo a ruota libera su Giorgia, con la quale ha una love story da 20 anni. A Verissimo il ballerino e coreografo ha ricordato le tappe salienti della relazione con la cantante, da cui è nato il figlio Samuel, frutto d’amore venuto alla luce il 18 febbraio 2010. Nelle due decadi trascorse al fianco dell’autrice di ‘Gocce di memoria’, il danzatore ha spiegato che con la compagna non si è fatto mancare nulla: momenti altissimi, ma anche periodi bassissimi. Addirittura per un lasso di tempo si è consumata una separazione, poi rientrata. Oggi il legame è solido, forte, denso di stima, affetto e amore.

Tra Lo e Giorgia ci sono otto anni di differenza. Lui 44 anni (quindi 24 quando si conobbero), lei 52 (cioè 32 quando scoccò la scintilla). Inizialmente tale divario anagrafico fu un problema per la musicista. “Sei troppo giovane per me, non potrà mai funzionare“. Queste le parole che Giorgia disse a Emanuel quando lui cominciò a corteggiarla. Il danzatore non si diede per vinto ed ebbe ragione. Alla fine fece capitolare la cantante e tutt’oggi la relazione continua.

Non è sempre stato tutto rosa e fiori. Alle spalle anche un periodo di allontanamento. Così a Verissimo il coreografo:

“Un amore lungo 20 anni, noi ci siamo anche lasciati un periodo. Non ci siamo fatti mancare niente, tutto ciò che deve vivere una coppia l’abbiamo vissuto. Figlio, amore, odio, ancora, amore, liti, alti, bassi e pure una separazione”.

Il ballerino non ha voluto fornire altri dettagli sul periodo buio, ma pare che tale momento sia scaturito per incomprensioni e differenze caratteriali che avevano bisogno di essere levigate e appianate: operazione di ‘limatura’ riuscita.

Emanuel Lo ha poi raccontato a Silvia Toffanin la sua infanzia: è cresciuto in una famiglia umile dove si faceva fatica arrivare alla fine del mese. Mai però è mancato l’ingrediente più importante, l’amore di mamma e papà che hanno sempre lavorato duro per permette ai figli di realizzarsi. Sacrifici ripagati dallo stesso Lo con un gesto di altruismo non indifferente. Dopo aver raggiunto il successo ha comprato una casa ai genitori: chapeau!