Giorgia sull’amore ricevuto, a Emanuel Lo fischiano le orecchie

Partita da poco con il suo nuovo tour per i principali teatri italiani, Giorgia ha rilasciato un’intervista intima al portale “Freeda“, in cui si è raccontata a cuore aperto. La cantante ha parlato del suo rapporto con l’avanzare dell’età e di come questo non la spaventi. Anzi, scherzando, ha aggiunto come non veda l’ora di arrivare al punto dove non dovrà più tingersi i capelli. Dopodiché, ha raccontato del suo ritorno sulla scena musicale a ben sette anni di distanza con il suo nuovo album “Blu“, lanciato a Sanremo dal brano “Parole dette male”. Un ritorno che, per Giorgia, è stato quasi una necessità, oltre che un richiamo di responsabilità non solo verso se stessa, ma verso il pubblico che la segue da tanti anni.

Giorgia e l’amicizia con Elisa

In questa sua rinascita musicale è stata presente anche la collega, nonché grande amica, Elisa, con cui ha duettato insieme a Sanremo sulle note di “Di sole e d’azzurro” e “Luce”, i brani con cui parteciparono alla stessa edizione del Festival nel 2001, classificandosi rispettivamente seconda e prima. Quell’esibizione dello scorso febbraio è entrata nel cuore di tutti, regalando un momento televisivo e musicale che rimarrà sicuramente negli anni. In quel duetto, infatti, non è trasparita solamente la grande amicizia che le lega, ma, secondo Giorgia, anche la forza di ciò che può generare la solidarietà femminile:

Io ed Elisa abbiamo un rapporto di amicizia in cui ridiamo tanto. Un rapporto proprio come si ha con un’amica, molto autentico e sincero. A Sanremo, secondo me, abbiamo anche dato un bell’esempio. Ci ho pensato dopo a questo, perché l’ho visto, però sai si parla tanto di solidarietà femminile, quindi noi non l’abbiamo detto, l’abbiamo fatto, è stato proprio uno scambio come avviene tra musicisti, al di là anche di essere donne o uomini che lo fanno. L’abbiamo proprio fatto per amore di musica.

Giorgia: “Nella vita privata merito molto di più di quello che ricevo”

La prima data del suo tour è stata lo scorso due maggio, al Teatro San Carlo di Napoli. Nonostante i 30 anni di carriera, Giorgia continua a non sentirsi all’altezza di palchi così importanti e spesso ha la sensazione di non meritare tutto il successo avuto in tanti anni. Lo stesso, però, non si può dire della vita privata, nella quale invece ha confessati di sentirsi in maniera completamente opposta. Infatti, la cantante ha ammesso senza problemi che, nella sua sfera intima, è solita ricevere molto meno di quello che merita, anche e soprattutto in amore:

Se faccio un piccolo bilancio, secondo me, io ho amato molto di più di come sono stata amata, non in quantità, forse in intensità.

Non sappiamo bene a chi si stesse riferendo Giorgia. Com’è noto, l’artista è legata da ormai 20 anni al ballerino e prof di Amici, Emanuel Lo, con cui condivide anche un figlio, Samuel. Che fosse riferita a lui la mancanza di attenzioni lamentata dalla 52enne? Chissà…