Verissimo, Elodie in imbarazzo per Iannone: come va la relazione

Nella puntata di Verissimo andata in onda questo pomeriggio su Canale 5 Silvia Toffanin ha ospitato Elodie. La cantante è reduce dalla partecipazione alla 75esima edizione del Festival di Sanremo con la sua canzone “Dimenticarsi alle sette”. Parte dell’intervista si è incentrata proprio sull’esperienza sanremese e sul suo percorso artistico come cantante ma non è mancato lo spazio dedicato anche alla carriera intrapresa recentemente come attrice. Infine Elodie ha parlato anche della sua relazione con Andrea Iannone, rivelando come sta andando.

Elodie a Verissimo: la carriera come cantante ed attrice

Come di consueto questo pomeriggio è andata in onda su Canale 5 un’altra puntata di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti della giornata c’è stata anche Elodie. La cantante ha recentemente preso parte alla 75esima edizione del Festival di Sanremo con la sua canzone “Dimenticarsi alle sette”. Proprio in seguito all’esperienza sanremese si è ritrovata al centro dell’attenzione mediatica anche a causa di alcune dichiarazioni durante la sua ospitata a Domenica In nella puntata speciale dedicata proprio a Sanremo. In quell’occasione, difatti, la cantante ha preso le difese di Giorgia polemizzando sulla mancanza di donne sul podio ed avuto una discussione con il giornalista Davide Maggio.

Nel corso della sua lunga intervista con Silvia Toffanin, tuttavia, non c’è stato alcun accenno all’accaduto. L’ospitata si è difatti incentrata su altro, nello specifico sulla sua carriera come cantante e come attrice. Elodie ha difatti dato qualche anticipazione sul prossimo film che la vedrà protagonista nei panni di una ballerina, intitolato “Gioco pericoloso”. Durante l’ospitata Toffanin ha poi chiesto alla cantante se si sia mai pentita di qualcosa che ha detto. La risposta di Elodie è stata un secco “No”.

Elodie sulla relazione con Andrea Iannone

La conduttrice le ha anche chiesto dell’amore. A quel punto la cantante, imbarazzata, ha rivelato come stia proseguendo la sua relazione con il motociclista Andrea Iannone.

Queste le sue parole precise in merito al rapporto con lui:

Benissimo, ci amiamo molto e siamo una grande squadra.

E ancora:

E’ una relazione matura, adulta, fatta di comprensione, di abbracci, di amore.

Silvia ha sottolineato come la sua ospite fosse in imbarazzo nel parlare del compagno, cosa confermata dalla stessa Elodie. Quest’ultima ha poi definito la relazione con Andrea la relazione della sua vita, sottolineando come per lei sia stato un colpo di fulmine e come abbia capito subito di voler essere nella sua vita e renderlo felice. L’artista ha anche evidenziato come siano due persone simili caratterialmente, elogiandolo per il suo pregio di rimanere sempre solare e generoso anche nei momenti difficili. Elodie lo ha definito il suo più grande pregio, aggiungendo come secondo lei abbia più pregi che difetti.