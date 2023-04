Verissimo, ecco Ilary Blasi e a sorpresa un ex GF Vip 7 (ecco chi è)

La prossima puntata di Verissimo si prospetta davvero una delle più interessanti di questa stagione televisiva (se non addirittura la più interessante in assoluto). Stando alle ultime anticipazioni apparse su TvBlog, sembra che Silvia Toffanin abbia intenzione di mandare in onda la tanto attesa intervista alla sua amica Ilary Blasi, la prima dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti.

Tutti attendono con grande impazienza questa nuova chiacchierata fra le due ex Letterine di Passaparola, che potrebbero (il condizionale è d’obbligo, la puntata non è ancora stata registrata) avere l’occasione di parlare del divorzio del secolo e di tutti i gossip che hanno circondato in questi delicati mesi la coppia Blasi-Totti. Ad ogni modo, la presentatrice romana avrà di certo anche l’occasione di parlare, oltre che dell’ex, della nuova attesissima edizione dell’Isola dei Famosi, in partenza il prossimo lunedì 17 aprile.

Silvia Toffanin, comunque sia, ha in serbo per i telespettatori anche un’altra importante sorpresa. Negli studi di Cologno Monzese sta infatti per fare capolino per la registrazione della sua intervista Padre Georg Gänswein, il religioso prefetto della casa pontificia vicinissimo per anni al defunto Papa Joseph Ratzinger. Nello studio di Silvia Toffanin l’ex segretario particolare di Ratzinger potrà parlare del suo nuovo libro, Nient’altro che la Verità, in uscita in tutte le librerie il prossimo 16 aprile (proprio in occasione del 96° compleanno di Benedetto XVI, scomparso lo scorso 31 dicembre). Non si tratta, ad ogni modo, di una vera e propria esclusiva, visto e considerato che in tempi non sospetti Padre Georg era stato ospite di Bruno Vespa nella cornice della trasmissione Cinque minuti.

Ciliegina sulla torta, la compagna di Pier Silvio Berlusconi avrà modo di parlare nella prossima puntata di Verissimo anche con la ex gieffina Milena Miconi. Si tratta di fatto di un’eccezione, visto e considerato che Pier Silvio Berlusconi ha scelto di non ospitare alcun ex gieffino nella trasmissione della fidanzata (nemmeno la vincitrice, Nikita Pelizon, che infatti non l’ha presa benissimo…). Secondo TvBlog, inoltre, la Miconi non sarà nemmeno l’unica protagonista del GF appena conclusosi che presto sarà a Verissimo. Pare infatti che nelle intenzioni di Silvia Toffanin ci sia anche un imminente invito a Sonia Bruganelli, che com’è noto lascerà il reality come opinionista a partire dalla prossima edizione.