È passata una settimana dalla fine del “Grande Fratello Vip“, ma le rivalità tra i vipponi sembrano essere ancora molto vive. Ad accendere di nuovo le dinamiche è stata la vincitrice Nikita Pelizon, che ha deciso di aprire il box delle domande su Instagram per rispondere alle domande dei suoi seguaci su Instagram. Ovviamente, le curiosità degli utenti si sono concentrate quasi tutte sul percorso dell’ex vippona nella Casa più spiata d’Italia e del rapporto con gli altri concorrenti. La Pelizon non si è tirata indietro e ha lanciato delle bordate ai suoi ex conquilini, commentando anche la scelta della Mediaset di non invitare nessun gieffino per la consueta intervista post – finale con Silvia Toffanin a “Verissimo“. Secondo la triestina, la colpa dietro questa ‘censura’ sarebbe da attribuire agli altri concorrenti. “Cosa pensi della non ospitata a Verissimo?”, ha chiesto un utente. Al che, questa è stata la risposta di Nikita:

Penso che non si dovrebbe fare di tutta l’erba un fascio bensì distinguere chi ha portato il trash e chi no.

La vincitrice del GF Vip 7 ha subito ricevuto molte critiche sui social, in quanto molti le hanno ricordato come lei stessa abbia deciso di partecipare ad un reality dichiaratamente “trash”. Per questo, ad alcuni è risultato ipocrita estromettersi da questa categoria e scaricare la responsabilità solamente sugli altri concorrenti. Ma, non è finita qui, la Pelizon ne ha avuta una per tutti.

Nikita Pelizon: la mia vittoria contro la maleducazione

A chi le ha chiesto chi trovasse più maleducata tra le “OMG” – ovvero il gruppo di amiche formato da Giaele De Donà, Oriana Marzoli e Micol Incorvaia – la 29enne ha scritto “Immagina”. Considerando i trascorsi dentro la Casa, tanti hanno pensato si stesse riferendo alla venezuelana Oriana. Dopodiché, Nikita si è riferita agli altri protagonisti “negativi” della Casa, dichiarando che nessuno si è mai scusato con lei per come, a detta sua, l’avrebbero trattata. “Era tutta una tecnica per abbattermi, non ci sono riusciti”, ha sentenziato. Ad ogni modo, secondo l’ex gieffina, la sua vittoria ha rappresentato il trionfo dell’educazione rispetto al cattivo esempio dato dagli altri. “Ciò implica che molti italiani desiderano più luce anziché ombre”, ha detto.

Nikita Pelizon: il rapporto con Luca Onestini

Nikita ha poi anche commentato il suo turbolento rapporto con Luca Onestini. Protagonista di un sentimento non ricambiato da parte dell’ex tronista, l’ex volto di “Pechino Express” sembra non voler cedere ancora sulla sua versione, descrivendo così la loro relazione: “Breve, intenso, devastante, incomprensibile”. Insomma, le visioni dei due sulla loro “amicizia” continua ad essere totalmente opposta.