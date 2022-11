Nuove puntate di Verissimo sabato 12 e domenica 13 novembre 2022. Mara Venier torna nel pomeriggio della domenica con il suo solito appuntamento di Domenica In. Anche Fabio Fazio farà compagnia al pubblico Rai con Che tempo che fa, mentre Francesca Fialdini tornerà in onda con Da noi a ruota libera. I quattro programmi televisivi di Mediaset e Rai accoglieranno nei loro salotti importanti ospiti.

Verissimo sabato 12 novembre 2022: gli ospiti

Silvia Toffanin intervisterà nel suo salotto televisivo Nino Frassica, Miriam Leone e Giacomo Gianniotti, protagonisti del nuovo film Diabolik-Ginko all’attacco, al cinema dal prossimo 17 novembre 2022. Si farà intervistare anche Pamela Villoresi, una delle attrici più conosciute del teatro italiano. Avranno il loro spazio a Verissimo Flora Canto e Tosca D’Aquino, che parleranno della loro speciale amicizia. Infine, porterà sorrisi in studio il duo composto da Ale e Franz.

Verissimo domenica 13 novembre 2022: gli ospiti

Toffanin prosegue con il doppio appuntamento settimanale e questa domenica porterà sul piccolo schermo Tiziano Ferro. Si tratta della puntata speciale Verissimo presenta: Io sono Tiziano. Il noto cantautore sarà il protagonista, con la sua musica e la sua storia. Il programma celebrerà così con un appuntamento eccezionale i 20 di carriera di Tiziano Ferro, tra 20 milioni di album venduti e più di 125 dischi di platino e d’oro conquistati. L’artista parlerà anche del suo ultimo lavoro discografico Il mondo è nostro.

Per l’occasione Silvia Toffanin ha chiesto la partecipazione del marito di Tiziano Ferro, Victor. Non solo, racconteranno il lato più intimo del cantautore anche il fratello Flavio, la cantante Giorgia, Sting e i Sottotono.

Domenica In ospiti 13 novembre 2022

Mara Venier a Domenica In, anche nel corso di questa nuova puntata, parlerà di Ballando con le Stelle con Giampiero Mughini, Paola Barale e Rosanna Banfi. Saranno presenti in studio anche Giovanna Ralli, ballerina per una notte, e Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Anna Pettinelli e Rossella Erra nel ruolo di opinionisti. Secondo quanto si legge su TvBlog, ci sarà nel salotto di Rai 1 Anthony Delon, che parlerà del suo famoso papà Alain Delon e di sua mamma Nathalie. Inoltre, avrà modo di parlare del suo libro Dolce e crudele.

Andando avanti, Zia Mara accoglierà in studio l’attore Marco Giallini, Marco Bellocchio e Fabrizio Gifuni. Infine, saranno ospiti della puntata Franco Ricciardi e Marina Occhiena.

Che tempo che fa ospiti 13 novembre 2022

In esclusiva TV Fabio Fazio accoglierà a Che Tempo che fa il candidato al Premio Oscar come miglior attore per Chiamami col tuo nome, Timothée Chalamet. Non solo, approderà in studio il regista e produttore Luca Guadagnino.

Da Noi a Ruota Libera ospiti domenica 13 novembre 2022

Nuovo appuntamento con il talk domenicale Da Noi a Ruota Libera il 13 novembre 2022. Francesca Fialdini avrà modo di intervistare Raoul Bova, che dal 17 novembre sarà di nuovo al cinema con il film di Natale The Christmas show. Tra gli ospiti della puntata ci sarà anche Alba Parietti, che avrà modo di parlare della sua vita privata e di quella professionale, che tra qualche settimana tornerà al timone del programma Rai 2 Non sono una signora – precisamente dal 7 dicembre 2022.

E ancora Fialdini accoglierà nel suo salotto Gabriele Cirilli, uno dei protagonista dell’ultima edizione di Tale e quale show. Infine, il pubblico ritroverà sul piccolo schermo Diana Del Bufalo, voce della colonna sonora del film di Natale della Disney, Il dono, e che è attualmente impegnata con la tournée di 7 spose per 7 fratelli a teatro.