Tiziano Ferro vuole un figlio dal marito: “Idea in pausa”, cosa è successo

In occasione del suo documentario in uscita su Amazon Prime il 6 novembre il cantante di Latina è tornato a parlare della sua vita privata e della voglia di paternità.

Tiziano Ferro vuole diventare papà. Un sogno che l’artista non ha mai nascosto e che ad oggi non è ancora riuscito a realizzare. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni – nel numero in edicola da martedì 3 novembre 2020 – il cantante è tornato a parlare di questo desiderio. Un desiderio sempre più forte che però, al momento, è stato messo in pausa.

Il motivo è presto detto: a causa del lockdown Tiziano Ferro e il marito Victor Allen hanno scelto di mettere in stand by i loro progetti di famiglia. Per il momento preferiscono continuare a godersi la loro vita di coppia, allietata dall’arrivo di un nuovo cagnolino, Jake, dopo la morte dell’adorato Beau.

Al magazine edito da Mondadori Tiziano Ferro ha dichiarato:

“Un figlio? Non nascondo che è un’idea che c’è, un desiderio forte. Ma il lockdown l’ha messa momentaneamente in pausa”

Per via della pandemia Tiziano e la sua dolce metà hanno scelto pure di non traslocare più. La coppia voleva trasferirsi in un’altra casa, sempre a Los Angeles, ma per ora ogni nuovo progetto è stato messo da parte. Intanto Ferro ha instaurato un ottimo rapporto con la famiglia di Victor Allen.

Anche l’americano ha creato subito un feeling speciale con i parenti di Tiziano Ferro e spesso si reca in Italia con il marito perché ha una vera e propria passione per il Belpaese. Non solo: a Tv Sorrisi e Canzoni Tiziano ha confidato che quotidianamente prende Victor per la gola.

Tra le specialità di Tiziano Ferro: il pollo ai carciofi, il pesce spada panato alla siciliana, i tortellini in brodo e la torta “sbrisolona”, che il 40enne fa in due modi. Classica con frutta secca o con la Nutella.

Il documentario di Tiziano Ferro

Il documentario Ferro è disponibile dal 6 novembre su Prime Video, la piattaforma streaming di Amazon. Per accedervi occorre essere abbonati al servizio di consegna veloce Amazon Prime al costo di 3.99 euro al mese o 36 euro l’anno. Sono previsti trenta giorni di prova gratuita.

Nel filmato Tiziano Ferro ripercorre tutta la sua vita pubblica e privata. Racconta i successi della star ma pure i suoi momenti più bui, come la dipendenza dall’alcol. Tiziano è riuscito a risolvere questo problema tra il 2014 e il 2015 e la prima canzone che segna il suo percorso di rinascita è Il conforto, il duetto con Carmen Consoli.