Verissimo, Dodi Battaglia straziato: come sta dopo la morte della moglie

L’ex membro dei Pooh si confessa con Silvia Toffanin e parla per la prima volta in tv della scomparsa della moglie

Dodi Battaglia, a Verissimo, ha parlato per la prima volta in tv di come sta affrontando il grave lutto che lo ha colpito nelle scorse settimane. L’ex Pooh ha perso la moglie, Paola Toeschi, deceduta a soli 51 anni dopo una lunga e sfibrante lotta combattuta contro un tumore al cervello. L’annuncio lo ha dato lo stesso Battaglia, il 6 settembre 2021. Innanzi a Silvia Toffanin, il musicista ha confessato che “è molto più dura” di quello che potesse “immaginare”. Dodi ha confidato che il dolore da cui è attanagliato è intenso, sia a livello emotivo sia a livello fisico.

“Questo è un dolore che non va via, anche fisicamente. Gli ultimi mesi sono stati devastanti. Ho vissuto abbracciato a lei. Le parlavo tutto il giorno”. Così il cantante. Silvia Toffanin ha raccolto la sua dolorosa confessione (la puntata dell’intervista andrà in onda sabato 16 ottobre). “L’ho conosciuta con il sorriso e se ne è andata con il sorriso – ha aggiunto l’ex membro dei Pooh -. Nonostante la malattia, non ha mai cambiato il suo atteggiamento nei confronti della vita, non ha mai avuto un moto d’ira o perso la fede”.

In questo drammatico momento, Battaglia sta trovando forza nell’amore provato per Sofia, la figlia nata dal matrimonio con Paola. “Io e Sofia stiamo riorganizzando pian piano la nostra vita – ha raccontato l’artista a Verissimo -. Ho annullato tutti gli impegni fino alla fine dell’anno per starle vicino. Farò solo dei seminari, ma l’anno prossimo voglio tornare a suonare con il mio gruppo”.

Dodi Battaglia, vita e amori del cantante dei Pooh

Prima di legarsi a Paola, Dodi Battaglia si era sposato già altre due volte. Con il primo matrimonio si unì a Louise, da cui ha avuto Sara Elisabeth (1975) e Serena Grace (1977). Le seconde nozze le ha vissute con Loretta Lanfredi, dalla quale ha avuto il suo terzo figlio, Daniele, il noto conduttore nato nel 1981. Infine l’incontro con la Toeschi da cui è nata Sofia, oggi quindicenne.

Paola Toeschi e la lunga battaglia contro il cancro al cervello

Paola scoprì di avere un tumore al cervello nel 2010. Da allora ha iniziato una lunga battaglia contro la malattia, fatta di alti e bassi. Alla fine è giunto il drammatico epilogo. Nel corso della lotta contro il cancro, la donna si è avvicinata molto alla fede, in particolar modo alla Madonna di Medjugorie.

Era stato il marito Dodi a spingerla ad intraprendere questo percorso di conoscenza spirituale ed interiore, a partire dal 2013. Fino a quel momento, la Toeschi si era sempre dichiarata non particolarmente devota.

Gli ultimi anni di vita, Paola li ha vissuti assieme al marito. La coppia ha dimorato nella sua casa di Bologna.