Dodi Battaglia, morta la moglie: annuncio straziante del cantante dei Pooh

Un nuovo gravissimo lutto colpisce la grande famiglia allargata dei Pooh, e tutti i loro fan indirettamente. Si è spenta quest’oggi Paola Toeschi, la moglie di Dodi Battaglia. Ad annunciare la tragica notizia è stato lo stesso musicista, pochissime ore fa, tramite un post commosso pubblicato su Facebook.

Lo storico chitarrista dei Pooh ha dato l’annuncio via social, con queste toccanti parole:

È con straziante dolore che vi comunico che questa mattina mia moglie Paola ci ha lasciati dopo una lunga malattia.

Dodi Battaglia

Ad accompagnare il post di Battaglia le immagini di un cielo carico di nuvole, quasi un messaggio a voler lasciare intendere che l’adorata moglie sia diventata un angelo volato in paradiso.

La storia di Paola Toeschi e Dodi Battaglia

Donato Battaglia, questo il vero nome del musicista, si è sposato tre volte. Paola era dunque la sua “terza stella”, che gli aveva regalato la figlia Sofia (oggi quindicenne), la quarta avuta se consideriamo i suoi precedenti matrimoni. Anche lei faceva parte del mondo dello spettacolo: era infatti un’attrice particolarmente rinomata nel mondo degli spot pubblicitari. Fu grazie alla nascita della figlia e alla nuova vita di mamma a tempo pieno che la Toeschi decise di abbandonare le scene e dedicarsi ad una vita più “dietro le quinte”.

Prima di lei, Dodi Battaglia si era sposato con la prima moglie, Louise, da cui ha avuto Sara Elisabeth (1975) e Serena Grace (1977), mentre dalla seconda compagna, Loretta Lanfredi, il cantante ha avuto Daniele, il noto conduttore nato nel 1981.

Il tumore al cervello con cui combatteva da ormai diversi anni Paola l’aveva scoperto nel 2010. Ed è stata proprio la malattia ad avere spinto la Toeschi ad avvicinarsi alla fede e, in particolar modo, alla Madonna di Medjugorie. Era stato il marito, Dodi, a spingerla ad intraprendere questo percorso di conoscenza spirituale ed interiore, a partire dal 2013. Fino a quel punto, in effetti, la Toeschi si era dichiarata non particolarmente pia. Dodi Battaglia, in ogni caso, la avvisò di un pellegrinaggio che le avrebbe poi cambiato per sempre la vita. Insieme a lei il membro dei Pooh ha vissuto gli ultimi anni, nella loro casa di Bologna.