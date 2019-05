Aida Yespica e Daniele Battaglia stanno insieme? La verità della showgirl

Aida Yespica e Daniele Battaglia fidanzati? La showgirl chiarisce tutto

Nelle ultime ore stanno facendo il giro del web alcune foto di Aida Yespica e Daniele Battaglia, a passeggio per le vie di Milano. Stanno insieme? Sono una coppia? Si stanno frequentando? Queste sono le domande che in molti si stanno facendo (e sulle quali giornali e siti di gossip stanno continuando ad interrogarsi). Ebbene, poche ore fa, a fare chiarezza sulla questione c’ha pensato la showgirl venezuelana in persona. Le immagini di lei e Battaglia, ha spiegato, risalgono ad un anno fa e non sono relative ad una loro uscita romantica ma, semplicemente, riguardano un incontro di lavoro.

Aida Yespica e Daniele Battaglia stanno insieme? La verità dietro al gossip

Il gossip che ha coinvolto Aida Yespica e Daniele Battaglia è stato commentato dalla diretta interessata oggi. La modella, infatti, su Instagram ha pubblicato un messaggio dove ha specificato: “Questa foto risale a un anno fa, ho fatto un’ospitata a Radio 105 e questa foto era proprio di quel giorno, mentre entravo in radio”. Non è la prima volta che Aida usa i suoi spazi social per smentire una notizia che la riguarda. La Yespica, quindi, ancora una volta ha solo voluto mettere le cose in chiaro oggi.

