Verissimo, Diandra e Valerio: parole perfette di lei, Toffanin stregata

L’ultima stagione di Temptation Island è stata una caporetto per le coppie che hanno deciso di mettersi alla prova. Tra le poche sopravvissute spicca quella formata da Diandra Pecchioli e Valerio Palma, che, nella puntata di Verissimo in onda sabato 2 novembre, hanno raccontato che cosa è successo dopo la loro partecipazione al reality delle tentazioni. Un’esperienza che li ha messi a dura prova. Ad un certo punto sembrava che la rottura fosse inevitabili. C’è stato un primo falò al cardiopalma, con Valerio che pareva deciso a troncare. Nel secondo confronto invece l’uomo ha fatto un passo indietro, scegliendo di andare incontro alle esigenza della compagna. E adesso come va la love story?

Verissimo, come stanno Diandra e Valerio di Temptation Island

“Sta andando tutto bene, siamo tornati a casa e ovviamente ci siamo confrontati su tantissime cose che erano i nostri punti critici. Però sta andando tutto bene, diciamo che abbiamo ripreso il nostro ritmo quotidiano romano, dedicando più attenzione e più tempo a quelle cose che magari mancavano di più a Valerio”. Così Diandra nel confidarsi innanzi a Silvia Toffanin. Palma ha confermato quanto espresso della fidanzata, sottolineando che Temptation gli è servito molto e che ora il legame sentimentale, che dura da 7 anni e mezzo, è più forte che mai.

“Ancora manca il famoso panino al mare, andremo a Brindisi così facciamo le cose fatte bene”, ha aggiunto Diandra, in riferimento a una richiesta fatta dal compagno a Temptation. In particolare Valerio aveva puntato il dito contro la fidanzata, accusandola di non riservargli attenzioni e di essere troppo impegnata sul fronte professionale. Lui sostenne che gli mancavano i momenti romantici semplici, come appunto mangiarsi un panino in riva al mare. Frizioni che ora sono state superate. A Verissimo, infatti, la coppia si è mostrata tutto zucchero e miele. Diandra:

“Valerio è una persona molto educata, galante ma soprattutto divertente. Riesce a farmi ridere, che è la cosa più importante. A Valerio è sempre mancata la sua famiglia, le sue origini. Però ultimamente, con l’avvio di un’altra attività e il poco tempo a disposizione, questa mancanza si è fatta sentire ancora di più. Quindi abbiamo avuto una crisi. Questo è il motivo che mi ha spinto a scrivere a Temptation Island”.

Il discorso perfetto di Diandra

Diandra ha poi fatto un discorso molto convincente e da appalusi in merito al concetto dell’emancipazione delle donne:

“Io sono fermamente convinta che per una donna sia importante soprattutto la realizzazione personale, l’indipendenza sia economica, sia morale. Sono contenta dei messaggi d’affetto che ricevo dalle donne che hanno visto il programma. Io dico sempre: “Insegnate alle vostre figlie, alle vostre mogli, alle vostre amiche, ad essere forti, non belle“. Quindi non avrei mai potuto abbandonare tutto quello che ho costruito con sacrifici per seguirlo a Brindisi ma allo stesso tempo sapevo che lui soffriva molto. Quindi gli ho sempre detto: “Dammi il tempo, aspettami, aspetta che compio anche questo progetto e dopodiché ci dedicheremo molto di più all’altro”. Speravo in un lieto fine perché conoscendolo sapevo che ci avrebbe ripensato”.

E il lieto fine c’è stato. Valerio, dopo essersi puntato a Temptation Island e aver fatto qualche ‘capriccio’ perché si sentiva poco coinvolto dalla compagna, ha capito che ogni cosa è giusto che maturi a suo tempo e che una persona non può lasciare tutti i suoi progetti per seguire l’idea di qualcun altro. Così ha spiegato di essere orgoglioso di aver deciso di tornare sui suoi passi e di aver rivisto alcune sue convinzioni:

“Ho fatto un passo indietro perché ero sicuro che stavo facendo una grossa stupidaggine. Non credo che ci sia nulla di male nel vedere un uomo adulto che fa un passo indietro nei confronti della donna che ama. Non è assolutamente segno di debolezza perché oggi sto qui con lei e insieme siamo molto forti. L’orgoglio alle volte fa dei danni anche irreparabili. Io ho voluto fare non solo un passo indietro ma ho capito davvero che Diandra è la donna della mia vita, ci siamo trovati”.

Per la piega presa dalla situazione, a Temptation Valerio, a un certo punto, ha temuto di aver perso Diandra. In particolare aveva paura che non si presentasse al secondo falò di confronto: “Lì ho perso dieci anni di vita, ma lei me ne ridati ancora di più. Sono veramente contento di poter dire che sono ancora oggi più che mai follemente innamorato di Diandra”.

Diandra e Valerio vogliono un figlio, Silvia Toffanin stregata

La 37enne ha a sua volta evidenziato di essere innamorata del suo uomo. Ed ora non è escluso che la coppia possa mettere su famiglia, come rivelato dalla stessa imprenditrice: “Quando mi ha detto che vuole diventare papà mi ha fatto commuovere perché è il mio sogno diventare mamma”. A fine intervista è arrivata anche la benedizione della padrona di casa Silvia Toffanin la quale, guardando Valeria e Diandra, ha chiosato: “Il vostro è un amore profondo ed elegante”. Evidentemente la conduttrice è rimasta stregata dalla coppia.