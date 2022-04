Verissimo di domenica chiude: cosa andrà in onda dal 17 aprile

Da domenica 17 aprile Verissimo non andrà più in onda, almeno nella sua versione esclusiva e inedita. La trasmissione tornerà alla sua collocazione originale, ovvero il sabato pomeriggio. Si conclude così il doppio appuntamento con Silvia Toffanin su Canale 5. Un doppio appuntamento fortemente voluto da Pier Silvio Berlusconi dopo la chiusura di Domenica Live di Barbara d’Urso. Un esperimento ben riuscito, che ha portato di nuovo la rete ad avere dei buoni ascolti durante il weekend e ha archiviato così i disastri degli ultimi anni.

Fino alla fine dell’attuale stagione televisiva, che termina agli inizi di giugno, Verissimo andrà in onda solo ed esclusivamente di sabato. Silvia Toffanin ha però lasciato intendere che la puntata della domenica ritornerà molto probabilmente a partire da settembre. Del resto Pier Silvio è molto contento dei risultati ottenuti e secondo qualcuno è intenzionato a fare della compagna l’erede di Maria De Filippi.

Non a caso pare che dal prossimo autunno Silvia Toffanin avrà ancora più spazio sulle reti Mediaset: si parla da settimane di uno show in prima serata (qualcuno ha addirittura parlato di una probabile conduzione di C’è posta per te). Ma dopo la chiusura di Verissimo, cosa andrà in onda su Canale 5 ogni domenica pomeriggio? Nella prima parte del palinsesto è confermato Scene da un matrimonio con Anna Tatangelo, che appassiona ogni puntata circa due milioni di telespettatori e ha rimpiazzato il pomeridiano di Amici.

Cambia il palinsesto festivo di Canale 5

Da domenica 17 aprile, tra l’altro giorno di Pasqua, verranno trasmesse le interviste più emozionanti realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin. Il pubblico più affezionato alla giornalista non resterà dunque orfano della sua presenza in video. La diretta interessata ha inoltre ringraziato tutti per l’affetto con il quale è seguita di volta in volta.

Oltre due milioni e mezzo di telespettatori ammirano con passione e interesse Verissimo, diventato ormai uno dei format più apprezzati del piccolo schermo grazie alla presenza di numerosi e diversi ospiti e alle interviste sempre intime ed esclusive.