Silvia Toffanin: da Verissimo a conduttrice di C’è posta per te?

Grosse manovre a Mediaset. L’azienda sarebbe più che mai intenzionata ad ampliare la presenza di Silvia Toffanin in televisione. Un progetto segreto fortemente voluto da Pier Silvio Berlusconi e di cui ha parlato per la prima volta il settimanale Nuovo. E ora Dagospia a fornire nuovi indizi: pare non sia escluso l’arrivo della giornalista a C’è posta per te, il programma di successo di Maria De Filippi.

A dare manforte a Pier Silvio ci sarebbe anche l’agente di Silvia Toffanin, che cura gli affari di altri personaggi noti dello showbiz italiano: da Ilary Blasi a Michelle Hunziker, passando per Ambra Angiolini, J-Ax, Alvin, Nicola Savino, Francesco Monte.

Entrambi credono molto nel talento e nelle potenzialità di Silvia Toffanin e sarebbero determinati più che mai a far diventare la 42enne l’erede di Maria De Filippi, indubbiamente regina attuale di Canale 5. La conduzione di Striscia la notizia e l’ospitata a Michelle Impossible sarebbero stati i primi passi in questa direzione.

Senza dimenticare il doppio appuntamento di Verissimo, partito lo scorso settembre, che va avanti con un buon riscontro da parte del pubblico. Secondo alcuni Silvia Toffanin potrebbe condurre un format in prima serata nella prossima stagione televisiva e a poco a poco potrebbe arrivare al timone degli show di Maria De Filippi.

Silvia Toffanin erede di Maria De Filippi

Del resto la stessa moglie di Maurizio Costanzo ha sempre apprezzato Silvia Toffanin: qualche tempo fa le ha proposto la conduzione di Amici Celebrities e Temptation Island Vip. L’ex Letterina di Passaparola ha preferito rifiutare all’epoca per restare concentrata su Verissimo ma sarebbe ora giunto il momento di spiccare il volo.

Certo, di strada da fare ce n’è ancora tanta ma con il giusto supporto la Toffanin sembra più pronta che mai a lasciare il segno su Canale 5. Senza dimenticare la famiglia: Silvia è mamma di due bambini, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, avuti proprio da Pier Silvio Berlusconi.

Tra tv e figli la coppia non avrebbe però alcun interesse a convolare a nozze: la loro unione felice va ormai avanti da venti anni, senza l’ausilio di alcun contratto o fede nuziale.