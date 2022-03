Silvia Toffanin intervista Soleil e tira una pesante frecciata ad Alex Belli

Abbandonata la Casa più spiata d’Italia Soleil Sorge è approdata a Verissimo, dove si è raccontata in una lunga intervista tra vita privata e l’avventura al Grande Fratello Vip. Impossibile non menzionare il rapporto che si è creato tra l’influencer italo-americana e Alex Belli: un legame che ha fatto chiacchierare per ben sei mesi. Tra una dichiarazione e l’altra Silvia Toffanin ha lanciato qualche frecciatina all’ex attore di Centovetrine.

A quanto pare la presentatrice Mediaset non apprezza particolarmente Belli e non ha gradito il suo percorso nel bunker di Cinecittà. “Io credo solo a te Soleil perché lui a me ne ha raccontate di ogni”, ha detto la compagna di Pier Silvio Berlusconi dopo aver chiesto alla Sorge dettagli intimi sulla sua liaison con Alex. Al termine dell’intervista, poi, Silvia ha augurato il meglio alla 28enne per le sue prossime avventure professionali e l’ha invitata a liberarsi definitivamente del marito di Delia Duran.

Le dichiarazioni di Soleil a Verissimo

A Verissimo Soleil Sorge ha precisato di non essere mai stata innamorata di Alex Belli. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha detto all’attore di amarlo solo ed esclusivamente come persona, perché quello che si è è venuto a creare davanti alle telecamere è stato più vero e complice che mai.

Soleil Sorge ha puntualizzato di non aver mai pensato ad Alex come ad un uomo da poter avere accanto a sé nella vita di tutti i giorni. La Sorge ha parlato di una grande complicità con Belli e di amicizia, aggiungendo che quando si è accorta che il rapporto stava andando oltre lei ha frenato.

“Usata da Alex? Mi auguro che le sue intenzioni non siano mai state queste. Con i suoi comportamenti credo che abbia più che altro cercato di salvare sé stesso”

A Silvia Toffanin Soleil Sorge ha confidato di essere ancora molto innamorata di Carlo, il ragazzo conosciuto prima del suo ingresso alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una storia tenuta nel massimo riserbo per rispetto del giovane, che non fa parte del mondo dello spettacolo.

Soleil a Verissimo ha ammesso di aver riabbracciato Carlo dopo la sua eliminazione al GF Vip ma di non avere alcuna intenzione di svelare ulteriori dettagli per preservare questo rapporto, che reputa speciale e magico.