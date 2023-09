Verissimo, debutto con ospiti due nomi noti: di chi si tratta

Verissimo annuncia via social due ospiti della prima puntata, in onda sabato 9 settembre alle 16:30. Ecco chi sono.

Sabato 9 settembre, alle ore 16:30, tornerà Verissimo, talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Quest’anno, la nuova edizione del programma debutterà in anticipo rispetto alle passate stagioni televisive e lo farà con alcuni importanti nomi. Sono stati proprio i canali social di Verissimo ad annunciare i primi due ospiti della puntata d’esordio: ecco di chi si tratta.

Verissimo, svelati i primi due ospiti: ecco chi sono

Descritto come “un sognatore che non si è mai arreso“, il primo dei due ospiti è il campione olimpico e mondiale nel salto in alto Gianmarco Tamberi. Il 31enne di Civitanova Marche viene da un recente oro ai Mondiali di Budapest 2023, che gli ha permesso di diventare il secondo italiano di sempre, dopo Alberto Cova, a vincere la medaglia d’oro olimpica, europea e mondiale nella sua carriera.

A poche ore di distanza dall’annuncio di Gianmarco Tamberi, i canali social di Verissimo hanno svelato anche il secondo ospite della prima puntata. In questo caso si tratta di una nota conduttrice, recentemente approdata a Mediaset: Myrta Merlino. L’ex La7 ha iniziato la sua nuova avventura lunedì 4 settembre al timone di Pomeriggio Cinque, prendendo il posto di Barbara d’Urso e registrando un indice di ascolto più che positivo, superiore ai numeri d’esordio dell’ultimo triennio dell’ex conduttrice recentemente defenestrata.

L’utenza, nei commenti dei due post social dove si sono annunciati i primi ospiti, ha espresso pareri positivi nei confronti di Gianmarco Tamberi, approvando la scelta fatta dal programma di Silvia Toffanin. Per quanto riguarda Myrta Merlino, ci sono stati pareri eterogenei. Da un lato c’è stato chi ha espresso il suo apprezzamento per la neo conduttrice di Pomeriggio Cinque, elogiando la sua professionalità e sobrietà. Dall’altro, invece, alcuni utenti hanno invocato, nuovamente, la mancanza di Barbara d’Urso, replicando una situazione già vista nei commenti dei recenti promo del programma pomeridiano.

Verissimo: esordio in anticipo rispetto agli scorsi anni

Come accennato in precedenza, quest’anno Verissimo ripartirà in anticipo rispetto agli anni passati. C’è chi ha ipotizzato che questa particolare scelta possa essere legata ad una volontà di giocare d’anticipo rispetto alla concorrenza Rai, rappresentata da La Vita in Diretta e Domenica In. Il programma di Alberto Matano, quest’anno, andrà in onda anche il sabato per un totale di quattro puntate (dal 16 settembre al 7 ottobre). Dal 14 ottobre, invece, il pomeriggio del sabato dovrebbe tornare nelle mani di Marco Liorni e del suo Italia Sì!