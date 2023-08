Verissimo, data d’inizio ufficiale: mai nella storia in onda così presto

Verissimo sta ufficialmente per tornare sul piccolo schermo. Poco fa è infatti stata annunciata la data di partenza del celebre talk show pomeridiano condotto da Silvia Toffanin. Si tratta di sabato 9 settembre alle ore 16:30. Per il terzo anno di seguito quindi Silvia Toffanin farà compagnia a milioni di italiani sia il sabato che la domenica pomeriggio nella stessa fascia oraria.

Un annuncio che nessuno si aspettava o perlomeno non così presto, dal momento che gli scorsi anni il talk show aveva visto la luce molto dopo rispetto a quanto avverrà quest’anno. La scorsa stagione televisiva, per esempio, la prima puntata era stata mandata in onda il 17 settembre, mente l’anno precedente il 18 dello stesso mese. Insomma, ennesima novità in casa Mediaset: che si tratti di una strategia?

Mediaset vs Rai

Ancora una volta Silvia Toffanin sarà al timone di Verissimo e, ameno per quest’anno, il format rimarrà del tutto invariato. Come sempre la conduttrice intervisterà tantissimi ospiti, ognuno dei quali racconterà la propria storia ai telespettatori. Ma non è finita qui perché ci saranno anche molte sorprese, storie, racconti e soprattutto tante emozioni.

Come anticipato, quest’anno la scelta di Mediaset è stata quella di mandare in onda il programma in anticipo rispetto agli anni passati. C’è quindi chi ha ipotizzato che possa trattarsi di un‘abile strategia della Rete del Biscione per giocare d’anticipo rispetto ai diretti competitor in onda sulla Rai, ovvero La Vita in Diretta e Domenica In.

Per quanto riguarda La Vita in Diretta, come annunciato durante la presentazione dei Palinsesti Rai, quest’anno vedrà una grande novità: la trasmissione condotta da Alberto Matano andrà in onda anche al sabato per un totale di quattro puntate, dal 16 settembre al 7 ottobre. Insomma, doppia sfida per il conduttore che si troverà a sfidare Verissimo ma anche, per la prima volta, il nuovo Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino. Un po’ più in là invece, a partire dal 14 ottobre, il pomeriggio del sabato di Rai 1 tornerà nelle mani di Marco Liorni che sarà al timone della sesta edizione di Italia Sì!

Si rinnoverà poi ancora una volta la sfida tra Verissimo e il talk show domenicale di Mara Venier, Domenica In, che quest’anno vedrà la luce solamente il 17 settembre, una settimana dopo rispetto al competitor di Mediaset. Questa edizione di Domenica In sarà comunque molto importante per la sua conduttrice dal momento che si tratterà della sua sesta conduzione consecutiva, per un totale di 15 edizioni. Un vero e proprio record.