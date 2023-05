In vista della finale di Amici di domani 14 maggio, Silvia Toffanin ha ospitato nel suo salotto di Verissimo tre protagonisti di quest’edizione, eliminati nelle ultime due puntate del talent show: Cricca, Maddalena e Aaron. Primo ad entrare in studio, in solitaria, è stato il cantante Cricca, il quale si è raccontato a tutto tondo, parlando della sua infanzia, della sua passione per la musica e del percorso all’interno della famosa Scuola. Ovviamente, non poteva mancare la fatidica domanda su una persona speciale conosciuta all’interno del programma, ovvero Isobel.

Parlando dell’infanzia trascorsa in Australia, dove i genitori avevano deciso di aprire una casa famiglia per aiutare i meno fortunati, Silvia Toffanin non poteva non tirare in ballo una ragazza proveniente proprio da Sidney con la quale ha instaurato un rapporto speciale: Isobel. La ballerina ed il cantante avevano iniziato una frequentazione durante i mesi trascorsi nel programma. Tuttavia, verso la fine, i due erano apparsi sempre più distanti, tanto che i fan avevano dato per scontato che si fossero lasciati.

Dopo la sua eliminazione, Cricca ha voluto dire apertamente di amare Isobel, la quale lo ha rassicurato promettendogli che fuori si sarebbero rincontrati. Dunque, alla domanda diretta di Silvia, il romagnolo non si è tirato indietro e ha parlato a cuore aperto dell’australiana, confessando di amarla ancora:

Isobel è fantastica. Adesso mi emoziono, cavolo. Io mi sono innamorato di questa ragazza. Avevo una storia con un’altra ragazza prima, una persona che stimo molto ancora. Però, quando è arrivata Isobel, tutta l’energia che ha portato in quella casetta mi ha colpito in un modo assurdo. Io sono ancora innamorato di lei, anche se le cose in Casetta non funzionavano. Ci abbiamo provato, però forse non era la situazione giusta. Quindi è stato un fidanzamento che non è andato a buon fine. Però, credo che il bene e l’amore è rimasto, almeno da parte mia. Da parte sua, credo che mi vuole molto bene. E da quella promessa spero che un domani ci possiamo rivedere, non so, riprovarci oppure essere amici. Non lo so, però Isobel è una grande.

Verissimo: l’intervista a Maddalena stupisce

Subito dopo Cricca, Silvia Toffanin ha intervistato gli ultimi due eliminati di Amici: Aaron e Maddalena. Il cantante e la ballerina hanno ripercorso i rispettivi percorsi all’interno del talent show e hanno raccontato delle loro speranze per il futuro. Tuttavia, ciò che ha attirato maggiormente l’attenzione dell’intervista è stata una domanda non fatta all’allieva di Emanuel Lo.

La ballerina, all’interno della Scuola, aveva iniziato una frequentazione con Mattia Zenzola, che non era andata a buon fine. Dopo poco, infatti, i due si erano distanziati, rendendosi protagonisti anche di alcuni screzi. Com’è noto, la Toffanin è solita chiedere agli ex allievi di Amici ospiti nel suo programme curiosità relative alle amicizie “speciali” strette in Casetta. Per questo, tutti i fan aspettavano impazienti la fatidica domanda su Mattia.

Ebbene, a sorpresa, Silvia non ha mostrato nessun video su Mattia, anzi, l’allievo non è stato proprio menzionato. Una scelta alquanto inusuale, che ha lasciato moltissimi utenti sorpresi e basiti. Come mai questa decisione? Sarà stata proprio Maddalena a richiedere di non ricevere domande su Mattia Zenzola? Chissà…