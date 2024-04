Verissimo, Colak di Terra Amara canta Carrà: il web impazza

Tra gli ospiti della puntata di Verissimo andata in onda domenica 7 aprile su Canale 5 per la parentesi Terra Amara la conduttrice Silvia Toffanin ha avuto ospite il cattivo della serie turca, Colak, interpretato dall’attore Altan Gördüm. Dopo aver parlato a lungo del proprio personaggio e della sua storia d’amore – ormai terminata – con un’altra protagonista della serie, l’ospite ha rivelato il suo amore per la musica italiana e addirittura si è abbandonato ad una breve esibizione canora.

Spesso a Verissimo sono ospiti attori della serie tv turca Terra Amara. Oggi Altan Gördüm si è collegato con lo studio di Verissimo per parlare della sua interpretazione di Colak, l’antagonista dei protagonisti. Nel corso dell’intervista con Silvia Toffanin, la conduttrice l’ha invitato a cantare una canzone. L’attore è difatti un grande appassionato della musica italiana, a cui si è avvicinato soprattutto grazie al Festival di Sanremo. In Turchia prendeva un solo canale italiano e lui lo seguiva sempre, guardando la kermesse canora. Il Colak di Terra Amara ha citato numerosi artisti, tra cui Peppino Di Capri, Bobby Solo, Domenico Modugno, rifiutandosi però in un primo momento di cantare in italiano.

La risposta all’invito di Toffanin di cantare è stata inizialmente:

No, io non sono così bravo.

La conduttrice ha tuttavia insistito:

Non posso non chiederle di cantare qualcosa, è un’occasione troppo ghiotta per me visto che mi ha detto che conosce tutti questi artisti.

Altan ha quindi cantato un pezzettino della canzone di Raffaella Carrà “A far l’amore comincia tu”, affermando di conoscere la conduttrice e showgirl italiana grazie ad un programma che conduceva nel suo paese.

La reazione del web alla canzone cantata da Altan

L’esibizione del cattivo di Terra Amara nella canzone del caschetto d’oro ha fatto impazzire lo studio e non solo. Sul web, difatti, sono state numerosissime le reazioni entusiaste per la sua esecuzione.

Di seguito alcuni dei commenti comparsi sui social in merito alla canzone cantata dall’attore:

Dopo il divertente siparietto canoro l’intervista è continuata ed Altan ha parlato del desiderio di diventare nonno e del lutto per la sua sorellina.