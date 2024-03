Verissimo, Polat sull’addio di Selin a Terra Amara: “Ho pianto”

Nella puntata di Verissimo andata in onda su Canale 5 domenica 17 marzo, tra i tanti ospiti di Silvia Toffanin ci sono stati anche due attori dell’amatissimo serial televisivo turco Terra Amara. Nello specifico la conduttrice ha avuto modo d’intervistare Bulent Polat, attore che interpreta il ruolo di Gaffur, e Neva Pekuz, la piccola Uzum della serie. I due hanno parlato a lungo e, nel corso della chiacchierata, Polat si è abbandonato anche a delle dichiarazioni in merito all’abbandono di Terra Amara della collega Selin Genc, spinto anche dalle domande della Toffanin.

L’attrice interpretava il ruolo di Gulten Taskin, sorella di Gaffur, ostacolata nella sua storia d’amore con Cetin.

In merito all’abbandono di Selin, l’attore ha dichiarato:

Mi è dispiaciuto. Ho pianto veramente. Mi sono commosso davvero in quella scena, ma io piango spesso. L’addio di Selin è stato molto triste, era mia sorella, era davvero come una sorella per me. In quel momento, quando abbiamo girato la scena, mi sono messo a piangere veramente.

Si è parlato anche di un altro addio, quello di Selin Yeninci. L’attrice interpretava Saniye Taskin, moglie di Gaffur, ma ha deciso di lasciare la serie perché dopo tanti anni voleva dire addio al suo personaggio. Selin ha registrato un videomessaggio per Neva, mandato in onda da Silvia. L’attrice le ha augurato buona fortuna per il suo futuro e ha salutato i due ex colleghi.

Sul lavoro con Selin Neva ha affermato:

E’ stato bellissimo lavorare con lei, eravamo sempre insieme.

Le due attrici hanno mantenuto i rapporti e si vedono anche dopo che Yeninci ha abbandonato la serie. Come sottolineato dallo stesso Polat, uno dei fattori di successo di Terra Amara è proprio il clima di grande amicizia che c’è tra tutti i suoi protagonisti e questo viene percepito anche dagli spettatori. Polat ha anche parlato del suo rapporto con Pekuz, definendo la bambina di undici anni protagonista di Terra Amara come una figlia. Nella serie turca Uzum viene adottata da Gaffur, personaggio interpretato da Bulent.

Bulent con la figlia sul set di Terra Amara

Bulent ha anche parlato nel corso dell’intervista del rapporto con sua figlia Doga. L’attore ha portato con sé la bambina sul set di Terra Amara e la piccola è apparsa in due puntate della serie come cameo. Doga è anche diventata amica di Neva.

In merito Polat ha dichiarato: