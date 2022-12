Ospite oggi a Verissimo da Silvia Toffanin, Alessandra Celentano ha parlato sia del lavoro che del suo privato. La padrona di casa l’ha presentata come l’insegnante più longeva di Amici e, in effetti, sono vent’anni che la maestra fa parte del cast. Sicuramente è molto severa con gli allievi e si scontra spesso con i colleghi. Negli anni passati le sue discussioni più famose le ricordiamo con il coreografo Garrison. I due in realtà nella vita sono molto amici, quasi “fratelli”, come ha detto l’americano intervenendo con un bel video messaggio. Hanno una visione della danza completamente differente e, per Garrison, ironicamente, “Alessandra non capisce niente di danza”. Battute a parte, nella vita privata si vogliono molto bene.

Quest’anno, oltre a lei, come professori di ballo ci sono Raimondo Todaro ed Emmanuel Lo. Con Todaro in trasmissione ha litigato parecchie volte e anche in maniera piuttosto accesa. Fuori dallo studio, però, i rapporti sono ottimi, nessuna frizione:

“Abbiamo pareri completamente diversi, discutiamo e ci arrabbiamo parecchio, ma al di fuori del lavoro abbiamo un ottimo rapporto. Scindiamo le cose completamente”.

La Toffanin ha fatto notare che è un’insegnante molto temuta e la veterana di Amici ha detto che le piace essere affiancata a questo termine: “Meglio essere temuta che il contrario”. Con i suoi allievi non ha un atteggiamento materno, ma prova del bene verso i giovani pieni di speranze e pieni di sogni.

Parlando della sua vita privata ha detto che era impossibile non intraprendere la strada dello spettacolo visto che è nata e cresciuta in una famiglia di artisti. La madre e il nonno erano cantanti lirici mentre suo padre, fratello di Adriano Celentano, era un musicista: “Suonava tutti gli strumenti e ha ha scritto un sacco di canzoni”. Alla domanda di com’era lei all’età che hanno oggi i suoi allievi ha risposto che era esattamente come richiede loro di essere “disciplinata, seria, studiosa, sempre molto attenta e interessata“.

Parlando dei genitori ha raccontato della malattia della madre, malata per oltre dieci anni di Alzheimer, e di quanto sia stato difficile soprattutto psicologicamente seguirla. Ora che entrambi i suoi genitori non ci sono più, le mancano e pensa spesso a loro. Il dolore non riesce a metabolizzarlo fino in fondo: “Sono sempre con me, li saluto la sera ed è un dolore così forte che non si può metabolizzare”.

C’è stato anche un momento dedicato al bel rapporto che ha con la cugina Rosita Celentano: “Siamo una famiglia molto unita e con Rosita in particolar modo vado molto d’accordo. Ci sentiamo sempre ci raccontiamo tutto siamo molto più che amiche, sorelle, cugine, condividiamo davvero tutto”.

Parlando d’amore la prof di Amici ha raccontato di essere stata sposata tanti anni per poi separarsi, ma con il marito sono rimasti in ottimi rapporti. Non si sentono spesso ma sanno che in caso di bisogno possono contare l’uno sull’altra. Ha ammesso che come moglie “ero un po’ assente, non c’ero mai, un po’ per il lavoro e un po’ per queste problematiche dei miei genitori che dovevo seguire. Devo dire che un po’ ho trascurato”.

La fine del suo matrimonio è stata difficile da digerire anche perché ha spiegato di essersi sposata a 40 anni e di non pensare che lo avrebbe mai fatto. Le è anche dispiaciuto non essere diventata madre “ma si vede che doveva andare così. Io sono contro gli accanimenti. Ci abbiamo provato per un periodo, non è successo. Mio marito ne ha sofferto tantissimo molto più di me”.

Infine ha parlato del tempo che passa e del futuro. Anche se da un lato fa fatica a vedere i cambiamenti che il tempo porta, dall’altro lato ha detto che è giusto accettarli.