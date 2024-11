Verissimo, Cecere difende il marito: “Ecco perché ho lasciato il GF”

Puntata piena di sorprese quella di Verissimo andata in onda oggi, sabato 16 novembre, su Canale 5. Silvia Toffanin ha ospitato nel suo salotto diversi personaggi: Matilde Brandi, che ha parlato del suo nuovo amore; Clio Makeup, che si è aperta per la prima volta sul divorzio dall’ex marito; l’autrice Sophie Kinsella; Rozsa, moglie di Rocco Siffredi; Dalila Di Lazzaro con il compagno Manuel; l’ex gieffina Eleonora Cecere. Quest’ultima ha svelato tutti i retroscena della sua partecipazione al Grande Fratello, affrontando anche la polemica sorta dietro il motivo del suo abbandono al reality.

L’intervista si è aperta con i ricordi di Eleonora Cecere legati alla sua esperienza a Non è la Rai, seguiti dal racconto di un periodo difficile, in cui la showgirl ha dovuto affrontare diverse sfide e ripartire da zero, trovandosi spesso di fronte a porte chiuse. Dopodiché, ha parlato della difficile perdita dei suoi genitori, per poi accogliere in studio le sue due bambine, Karole e Marlene. Poche settimane fa, Eleonora ha abbandonato la Casa del Grande Fratello per stare vicino alla sua famiglia. “Ho scelto la famiglia, perché noi siamo mamme. Il lavoro è molto importante, ma quando c’è bisogno di noi dobbiamo correre”, ha spiegato l’ex gieffina.

La decisione dell’ex volto di Non è la Rai è arrivata dopo l’incontro con il marito, Luigi Galdiero, dove l’ha esortata a tornare a casa, spiegando che le loro figlie non stavano bene. Questo episodio ha scatenato una vera bufera contro l’uomo, accusato di maschilismo e di rappresentare una visione patriarcale del ruolo maschile, incapace di gestire la famiglia senza l’aiuto della moglie, a scapito delle sue ambizioni e della sua carriera. Subito dopo aver lasciato il GF, la Cecere ha difeso il marito sui social e, ospite a Verissimo, ha voluto di nuovo tutelarlo con queste parole:

Con quello che è successo, sui social sono state dette delle cose veramente brutte che hanno ferito me e mio marito tantissimo. L’hanno chiamato maschilista, padre padrone, in tutti i modi. Voglio dire che non è assolutamente così. Mio marito a casa mi aiuta tantissimo, ci dividiamo tutti i compiti, siamo complici in tutto e anche sul lavoro. Lui mai mi avrebbe portato via dal mio sogno, e se l’ha fatto, l’ha fatto soltanto per le bambine. Per loro è stato un distacco forte che non avevano mai vissuto, è stata molto dura. Hanno avuto dei problemini a scuola e stanno rientrando pian piano alla normalità.

La figlia maggiore ha poi letto una commovente lettera per la madre, mentre Eleonora ha mostrato un nuovo tatuaggio fatto insieme alla famiglia, per mostrare quanto siano ancora più uniti dopo l’avventura al Grande Fratello.