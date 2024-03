Verissimo, Carolina Marconi: “Come sto oggi”. L’augurio di Toffanin

Come ogni domenica, anche oggi su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Verissimo. Silvia Toffanin ha accolto diversi ospiti: dai protagonisti di Terra Amara a Stash e i The Kolors, fino a Nino D’Angelo e Carolina Marconi. Quest’ultima è arrivata in studio insieme alla mamma Soraya, con la quale ha raccontato della sua lotta contro un tumore al seno. Il 6 aprile di tre anni fa, la Marconi si operava al seno, proprio nel giorno del compleanno della madre. Ma, quello che molti non sanno, è che pochi giorni prima del suo intervento, anche Soraya aveva ricevuto una notizia allarmante sulla sua salute:

Anche mia madre aveva un piccolo tumore alla tiroide, mia sorella me lo teneva nascosto perché era appena arrivata la mia notizia. Per fortuna lei è stata solo operata. Abbiamo condiviso la lotta contro il tumore. Ho toccato il fondo, mi sento una miracolata a stare qui con mia mamma.

Nonostante ciò, Soraya è sempre stata vicino alla figlia, cercando di non farla preoccupare. La madre ha accompagnato Carolina in ogni passo di questa difficile battaglia e senza di lei non sarebbe riuscita ad uscirne così forte:

Mi ha preso per mano e non l’ha mai mollata. Sono fortunata ad avere una mamma così.

Alcuni mesi fa, Carolina si era allarmata dopo aver scoperto, in uno dei suoi regolari controlli, di avere una presenza anomala nel fegato. Per fortuna, qualche settimana dopo, si era poi scoperto che si trattava solo di un angioma benigno. A Verissimo, ha dato nuovi aggiornamenti sulla sua salute, svelando di stare bene e di aver ricevuto solo buone notizie dagli ultimi controlli.

Al che, Silvia Toffanin non ha potuto fare a meno di esprimere la sua felicità e di farle un augurio per “quello che io e te sappiamo“. Sebbene non ne abbia parlato direttamente, la conduttrice si stava probabilmente riferendo ad una possibile maternità per Carolina. L’ex vippona ha infatti parlato più volte del suo desiderio di diventare madre e ha raccontato di come lei e suo marito stiano lottano per allargare la famiglia, affrontando le sfide legate alla sua condizione di salute.