Tumore Carolina Marconi, arrivato l’esito degli esami: pianto di gioia

Circa 20 giorni fa, Carolina Marconi aveva aggiornato i suoi followers sulle sue condizioni di salute. Dalla diagnosi del cancro al seno avuta nel 2021, Carolina è solita sottoporsi regolarmente a diverse visite, l’ultima delle quali aveva rivelato una presenza anomala nel fegato. L’attrice venezuelana avrebbe dovuto aspettare circa due settimane per sottoporsi ad un nuovo controllo, così da capire di cosa si trattasse. Ebbene, ieri, 9 ottobre, la Marconi ha finalmente avuto i risultati tanto attesi e, fortunatamente, ci sono ottime notizie. La piccola macchia al fegato emersa dall’ultima Tac si è rivelata essere solo un angioma benigno.

Un sollievo enorme per la showgirl, che non è riuscita a trattenere le lacrime di gioia nell’apprendere la notizia. L’ex vippona ha condiviso una foto sul suo profilo Instagram, in cui ha annunciato ai suoi seguaci gli esiti degli esami, affermando di stare bene e di essere felicissima nel sapere che la malattia non è tornata. Dopo settimane di angoscia ed agonia, proprio ieri sera, il suo compagno, Alessandro Tulli, gli ha comunicato la notizia e Carolina è scoppiata in un pianto liberatorio. Ecco le sue parole:

Scusatemi non sono sparita ma sono state 3 settimane vissute nell’agonia più totale, un’attesa difficilissima in cui l’ansia ha preso completamente il sopravvento, ho cercato di distrarmi mantenendomi sempre positiva, ho fatto mille cose anche perché non volevo pensare al peggio, ero terrorizzata. Ieri alle ore 20:55 circa Ale tornando dal supermercato mi guarda dritto negli occhi e dice che lo ha chiamato il prof Marazzi … “dimmi allora… anzi nn mi dire nulla… no no… dimmi dimmi ti prego ma a bassa voce… anzi dimmi tutto subito veloce… mi sono chiusa le orecchie piangevo e ancora nn sapevo la risposta, mi mancava il fiato… allora ?dimmi ?…(Ale) nn hai nullaaaaaaaaa, stai beneeeee, la macchiolina di 9 millimetri è un angioma benigno… sono scoppiata a piangere ,ho urlato a squarciagola dalla gioia che mi ha sentito tutto il vicinato, ho chiamato subito la mia famiglia ma nn riuscivo a parlare dalla voce tremante ma solo per dire loro … sto bene. !ringraziando Dio ,ha sentito le preghiere non solo le mie ma anche di tutti voi .. grazie di cuore per i tanti messaggi di affetto e sostegno nei miei confronti ricevuti in questi giorni di lunga attesa ,non mi avete fatto sentire mai sola ,ve ne sono grata mi avete fatto tanto bene, nn lo dimenticherò mai, scusate nn volevo farvi stare in pensiero, grazie ancora vi voglio bene sono strafelice. La vita è bella.

Il post è subito stato invaso da moltissimi messaggi pieni di affetto dai suoi seguaci, ma anche da diverse persone del mondo dello spettacolo, tra cui ex compagni del Grande Fratello Vip, che si sono mostrati felicissimi per la notizia. Tra questi, troviamo Elenoire Ferruzzi, Antonella Fiordelisi, Ainett Stephens, Milena Miconi, Luca Salatino, Syria, Stefania Orlando, Paolo Conticini, Carmen Russo, Debora Villa, Daniele Dal Moro, Adriana Volpe, Costanza Caracciolo e molti altri.

Carolina Marconi sul tumore al seno: “Le protesi hanno influito”

Carolina Marconi ha recentemente rilasciato un’emozionante intervista al settimanale “Gente”, nella quale ha parlato a lungo della sua diagnosi di tumore al seno. Nel corso dell’intervista, la showgirl ci ha tenuto a ribadire l’importanza della prevenzione, per poter curarsi in tempo e salvare la propria vita. Inoltre, l’ex vippona ha anche raccontato di un fattore che forse avrebbe potuto influire sul male. La Marconi, infatti, ha svelato di aver avuto delle protesi al seno in passato, che potrebbero aver giocato un ruolo importante nella malattia: