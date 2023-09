Carolina Marconi: “Ho fatto i controlli, c’è qualcosa al fegato”

Carolina Marconi ha parlato più volte del difficile periodo che ha dovuto affrontare circa due anni fa quando, nel marzo del 2021, le è stato diagnosticato un tumore al senso. Dopo mesi di cure, la showgirl venezuelana è poi riuscita a sconfiggere la malattia e ha raccontato più volte della sua esperienza anche nella Casa del Grande Fratello Vip. Dalla diagnosi del cancro, Carolina è solita sottoporsi regolarmente a diversi visite per tenere sotto controllo la sua salute.

A tal proposito, poche ore fa la showgirl ha aggiornato i suoi followers sull’esito dei suoi ultimi accertamenti. In un post su Instagram, Carolina ha spiegato che i medici hanno riscontrato qualcosa nel suo fegato. Per sapere meglio i risultati, dovrà sottoporsi ad un altro controllo tra circa due settimane. Nel frattempo, però, l’ex vippona dovrà restare per diversi giorni con questo angosciante punto interrogativo, motivo per il quale ha parlato a cuore aperto delle sue paure e timori.

La Marconi ha raccontato dello shock provato nell’apprendere la notizia e di come sta cercando di affrontare questi giorni. Sotto una foto in cui la si vede abbracciare quello che sembra essere il suo compagno, l’ex calciatore della Roma Alessandro Tulli, Carolina ha scritto queste parole:

Ho pensato tanto prima di pubblicare questo post ma faccio quello che sento, dico sempre la verità anche perché mi avete fatto tanta compagnia nel momento più duro della mia vita. I risultati sono usciti, mammografia – eco ok ma nella TAC c’è qualcosa al fegato (non c’è mai pace) e quindi dovrò fare un’altra risonanza con il contrasto per vedere realmente di cosa si tratta. Ecco perché sono sparita, è stata una doccia fredda, ero spaventata, devo solo aspettare che mi chiamino per effettuare tutto. Ieri, quando mi ha telefonato il mio oncologo per dirmi che dovevo fare questo controllo, non vi dico le mie gambe come tremavano, sentivo nuovamente il cuore accelerare e in quel momento tutto quello che stavo facendo improvvisamente non aveva più senso, ho avuto un vero e proprio blackout, ancora due settimane con il punto interrogativo, poi io sono un soggetto ansioso ma come farò?

Dopodiché, l’ex vippona è andata avanti, dichiarando di voler rimanere positiva e di non voler trarre conclusioni affrettate. Infine, ha ringraziato tutti i suoi seguaci per il sostegno e la forza che le danno:

Bisogna mettersi l’anima in pace, aspettare, pensare positivo e non sfasciarsi la testa prima di romperla, è dura, durissima. […] Le mie paure, però, non devono essere più forti del mio inconscio, ora penso solo a stare bene, lavoro, dipingo, metto in ordine casa, il giardino, cucino, mente libera, inutile stare lì ferma nel letto a piangere. Condivido con voi tutto questo perché spero che faccia forza e faccia sentire meno soli chi si trova nelle mie stesse condizioni, quindi stringiamoci la mano e facciamoci forza. Grazie, vi voglio bene.

Carolina ha subito ricevuto il supporto e l’affetto di tantissime persone, che sono accorsi a commentare il suo post per poter lasciarle un commento di sostegno. Anche diversi personaggi dello spettacolo hanno voluto lasciarle un messaggio di affetto e solidarietà. Tra questi, troviamo l’attrice Milena Miconi, l’ex gieffina Guendalina Canessa, la showgirl Juliana Moreira, Carmen Russo e la sua ex coinquilina del Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi. Dunque, bisognerà attendere ancora due settimane per avere aggiornamenti sulle condizioni di salute di Carolina Marconi, la quale poi deciderà se condividere quanto appreso con il resto del pubblico o no.