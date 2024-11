Verissimo, Carmen Russo: la verità sulla crisi con Enzo Paolo Turchi

Nel parterre di Verissimo arriva Carmen Russo, a rivelare finalmente la verità sulla tanto discussa crisi con Enzo Paolo Turchi. Al Grande Fratello avevano fatto spaventare persino Alfonso Signorini, che non si aspettava una reazione come quella avuta dal coreografo, che minacciava di andare via di casa e di lasciare la moglie in diretta. Oggi Carmen ha fatto chiarezza su quanto è successo davvero tra i due.

Vi ricordate come andò, no? Enzo Paolo Turchi all’interno della casa del GF aveva iniziato ad avere dei dubbi sul suo matrimonio con Carmen, pensando di non essere l’uomo giusto per lei. Addirittura disse che lei forse avrebbe preferito un uomo più giovane al suo fianco. E quando Alfonso li fece incontrare, accadde il finimondo! Lui voleva andare via di casa, non voleva vedere sua moglie, insomma, un dramma che sconvolse tutti, presentatore incluso! Per fortuna, dopo il soggiorno di Carmen nella casa, i due fecero pace e si chiarirono e oggi a Silvia Toffanin, sono usciti i retroscena.

Carmen Russo sulla crisi con Enzo Paolo: colpa della casa del Grande Fratello

Carmen rivela di aver sofferto moltissimo nel sentire Enzo Paolo Turchi fare quelle dichiarazioni quando era dentro la casa. Non lo riconosceva più, quelle parole e quelle reazioni non gli appartengono. La ballerina conferma che in 42 anni di amore ci sono state, come per ogni coppia, delle piccole crisi passeggere, ma mai in tutto questo tempo si era arrivati al punto che abbiamo visto nella casa.

Fu lei a chiamare Alfonso e a chiedere un confronto con Enzo Paolo per ”rimetterlo in riga”. La verità è che, come riportano tutti gli ex concorrenti, la casa del Grande Fratello mette a dura prova la mente. Senza contatti esterni, una briciola diventa un macigno e anche la più piccola insicurezza scatena un dramma. Enzo Paolo Turchi, essendo molto sensibile di natura ha visto tutte le sue fragilità amplificarsi all’interno delle mura del reality. C’è una cosa positiva però, nata da questa crisi: Carmen ha capito di amare Enzo Paolo ancora di più proprio con tutte le sue insicurezze e sensibilità. Per lei avere a fianco un uomo che non ha paura di piangere ed esprimere i propri sentimenti è un onore e se fino all’ultimo si è detta quella più forte nella coppia, da non smanceria, alla fine versa qualche lacrima. Ovviamente lacrime di commozione per l’amore che la lega al marito, amore che lei dice cresce ogni giorno da 42 anni.