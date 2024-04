Verissimo, Brando Ephrikian colpisce: perché si parla di Glow Up

Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, protagonisti di uno degli ultimi troni di Uomini e Donne, sono sbarcati nello studio di Verissimo per raccontare i primi giorni vissuti da coppia lontano dalle telecamere. Al momento la love story procede a gonfie vele, seppur c’è da risolvere lo scoglio distanza. Lui vive a Treviso, l’ex corteggiatrice a Napoli. “Stiamo cercando delle soluzioni, abbiamo ad esempio trascorso dei giorni romantici a Venezia vicino a dove abito io”, ha confidato l’ex tronista che, tra l’altro, a detta di molti telespettatori, ha fatto un evidente Glow Up dalla prima volta che è apparso a UeD. Che significa?

Glow Up è un modo di dire che va molto forte sui social e, quando viene associato a un personaggio, serve per descrivere un cambiamento radicale di vita e di immagine. Dall’inglese “brillare, risplendere”, il Glow Up è proprio utilizzato per rimarcare che un lui (o una lei) ha fatto degli evidenti miglioramenti nell’arco di un determinato periodo temporale. Per quel che riguarda Brando, molti affezionati a UeD, seguendo l’intervista a Verissimo, hanno sostenuto che il ragazzo ha mutato la propria immagine in positivo nel giro di qualche mese.

In effetti Ephrikian ha dato una bella sforbiciata alla sua chioma e si è fatto crescere un poco di barba curata, il che lo rende più ‘ordinato’ e meno ragazzino. Un colpo d’occhio che il pubblico ha notato e accolto con soddisfazione. Tornando all’esperienza vissuta nel dating show di Maria De Filippi, l’ex tronista ha confessato che il momento in cui ha capito che Raffaella sarebbe stata la donna giusta per lui è stato quando è andato a Napoli (luogo di origine della Scuotto) a fare un’esterna.

“L’esterna di Napoli mi è servita per fare chiarezza. Mi ha aperto un mondo“, ha spiegato il giovane a Silvia Toffanin, mentre a Raffaella sono brillati gli occhi. Ai due ragazzi, ora, non resta che trovare un equilibrio per affrontare la relazione che, per forza di cose, in queste prime battute, deve essere vissuta a distanza.