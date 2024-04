UeD, Brando scatenato con Raffaella: il lato che non ti aspetti

Brando Ephrikian dopo Uomini e Donne sta mostrando un lato inedito di sé. Molti telespettatori sui social network fanno notare che il tronista è molto più simpatico e leggero, rispetto a ciò che appariva in TV. Infatti, quel Brando pensieroso e silenzioso ora ha lasciato spazio a quello più gioioso e spensierato. L’ha fatto notare anche Raffaella Scuotto, nel corso della loro prima diretta con i fan.

La coppia nata in questa edizione ha condiviso questo momento con Cristian Forti, che da casa sua si è collegato alla loro diretta su Instagram. Con lui Brando ha vissuto l’esperienza sul Trono ed è nata una bella amicizia. Infatti, domani dovrebbero vedersi a Roma. Inizialmente Cristian ha chiesto alla coppia di dire dove si trova. Brando e Raffaella, però, hanno preferito dichiarare solo che si trovano in albergo, ridendo.

Dopo di che, Ephrikian ha fatto presente che rivedrà Cristian dopo Uomini e Donne, in quanto si recherà a Roma domani. Chiaramente in modo ironico, Forti ha finto di non saperne nulla e poi gli ha proposto di vedersi. A questo punto, Raffaella ci ha scherzato su chiedendo se dormiranno nello stesso letto.

“Certo, io ho il letto matrimonio. Hai questo privilegio. Se mi può abbracciare? Basta che Raffa non è gelosa”, ha risposto Cristian. Nel corso di questa diretta, Brando si è lasciato andare a una serie di momenti alquanto bizzarri. I fan l’hanno visto saltare sul letto, cantare e fare battute. Un aspetto inedito questo, che Raffaella Scuotto ha sottolineato:

“Sì, è molto più simpatico fuori dal programma e fortunatamente l’ho visto da subito questo aspetto suo, perché ci mette un po’ di tempo a lasciarsi andare. Quando entra in confidenza è uno spasso, ti alleggerisce la giornata. Ma anche con la distanza, quando ci videochiamiamo, ti dà una carica diversa, il mio amore”

Sempre durante la prima diretta su Instagram, Brando ha notato che molti fan lo definiscono “nonno” e Raffaella crede che sia perché dorme sempre. In effetti, la Scuotto ha inizialmente condiviso foto che lo ritraevano mentre dormiva, dopo la scelta. Brando ha precisato che dorme otto ore, ma Raffaella “non dorme, è incredibile”.

La Scuotto ha confermato di dormire davvero poche ore. “Allora capite quando vi dico che è più esuberante rispetto a me, perché lui è davvero così”, ha fatto notare Raffaella mentre Brando continuava a saltare sul letto e a muoversi in continuazione. Solo qualche giorno fa, Maria De Filippi – parlando con Daniele Paudice – aveva fatto notare la tranquillità di Brando, che ora invece appare sui social scatenato e pieno di vita.

Tutto sembra procedere per il meglio e il lato giocherellone dell’ex tronista si è incastrato con il carattere di Raffaella. Brando appare davvero felice e probabilmente fare il tronista non era semplice per lui, visto che ora appare più spensierato e senza paure.