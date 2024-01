Verissimo, Biaggi cotto della Pedron: frase imbarazzante di Toffanin

Max Biaggi ospite a Verissimo una settimana dopo l’intervista della sua ex compagna Eleonora Pedron, con la quale ha avuto due figli. Di recente l’ex pilota di Moto GP ha confidato che il suo cuore, al 50 per cento, batte ancora per l’ex Miss Italia, aggiungendo che è stata e sarà anche in futuro la donna più importante della sua vita. La Pedron ha accolto le dichiarazioni di Max con gratitudine. E cotanto affetto è stato ribadito anche nella chiacchierata che l’ex centauro ha fatto con Silvia Toffanin nella puntata in onda il 20 gennaio 2024.

“Noi per i bambini abbiamo un bellissimo rapporto, Eleonora è una bravissima mamma, stiamo facendo un bel lavoro. Speriamo di vedere i frutti più avanti”, ha detto Biaggi che ha poi risposto alla domanda di Silvia Toffanin che gli ha chiesto se quando si sono lasciati è stata dura trovare un equilibrio.

“All’inizio della fine della storia è stato complicato. Poi abbiamo capito cosa era importante e quali erano le priorità, cioè i nostri figli”. Una dichiarazione che cozza con quanto espresso dalla Pedron sette giorni fa. L’ex Miss Italia infatti, alla medesima domanda, ha replicato dicendo che non è stato difficile trovare un equilibrio con Max dopo la rottura. Questione di punti di vista differenti, evidentemente.

A questo punto è intervenuta Silvia Toffanin con una chiosa che ha provocato un po’ di imbarazzo in studio: “Eravate una coppia bellissima, mi viene spontaneo dirlo, sentendo queste cose che dici poi. Che peccato sia finita”. Va bene tutto, però va ricordato che la Pedron è felicemente fidanzata da anni con Fabio Troiano. E, magari, sentire certe cose in tv su una relazione finita, non è proprio il massimo per chi ora è al fianco dell’ex Miss Italia, Troiano appunto.

Max Biaggi non esclude un ritorno di fiamma con Eleonora Pedron

Ancor più sorprendente è stata la risposta data da Biaggi: “Le cose nascono e a volte finiscono, la vita va avanti magari ci regalerà qualcosa più avanti. Chi lo sa?”. Cosa significa? Che spera in un ritorno di fiamma? Pure in questo caso, sarebbe bello sapere cosa ne pensa Troiano.

Infine l’ex pilota ha spiegato di essere attualmente single e ha ribadito che la Pedron è stata la donna più importante della sua vita: “Se io mai mi sono rifatto una vita amorosa? Nulla di così importante come con Eleonora”. In questo frangente chissà cosa ne pensa Bianca Atzei.