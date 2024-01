Max Biaggi: “Pedron, il mio cuore è suo”. La reazione di Eleonora

Lo scorso novembre Max Biaggi, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha dichiarato che metà del suo cuore batte ancora per Eleonora Pedron, con la quale ha vissuto una love story durata undici anni da cui sono nati due figli. L’ex centauro ha aggiunto: “Non credo che avrò più un altro amore che mi può regalare le stesse emozioni”. Esternazioni che sono subito rimbalzate su tutte le agenzie di stampa e che sono state commentate dalla diretta interessata nella puntata di Verissimo in onda domenica 14 gennaio 2024. L’ex Miss Italia, oggi legata sentimentalmente a Fabio Troiano, ha spiegato che naturalmente i pensieri che le ha rivolto Biaggi le hanno fatto parecchio piacere.

“Ho bel rapporto con lui, c’è molto rispetto. Quando si mettono al mondo figli entra in gioco il concetto di responsabilità, che deve durare nel tempo, al di là delle decisioni che noi adulti prendiamo”. Così la Pedron nel commentare le frasi rilasciate da Biaggi lo scorso novembre al CorSera.

“Dobbiamo dare ai figli un esempio di serenità, amore e rispetto – ha continuato la Pedron -. Perché così hanno valori e un’educazione forte. Su questo io e Max ci impegniamo. Se è sempre stato così dopo che ci siamo lasciati? Sì”. La padrona di casa di Verissimo, Silvia Toffanin, si è po congratulata con l’ospite per come ha gestito e sta tuttora gestendo la situazione con l’ex fidanzato. Complimenti esternati anche per la laurea in psicologia. Eleonora infatti, di recente, si è laureata.

La love Story con Fabio Troiano

L’ex Miss Italia ha poi parlato della love story che sta vivendo con Troiano. “Parliamo molto e ride alle mie battute”, ha confidato, aggiungendo che il rapporto è solido e naviga in acque serene e piene d’amore. “Nessuna proposta di matrimonio?”, ha domandato la Toffanin che ha colto di sorpresa la Pedron: “Perché mi fai questa domanda? Non me la sono preparata”. “Lasciamo in sospeso per un’altra intervista, ok?”, ha tagliato corto la conduttrice, incassando il “va bene” sorridente di Eleonora.