Max Biaggi sbalordisce: “Il mio cuore batte per Eleonora Pedron”

Arriva un’inaspettata dichiarazione d’amore da parte di Max Biaggi nei confronti dell’ex, Eleonora Pedron. A 8 anni dalla separazione, al Corriere della Sera, l’ex motociclista ha rivelato di provare ancora dei sentimenti per la madre dei suoi figli. Sono proprio loro, Leon Alexandre e Ines Angelica, che lo tengono legato alla Pedron. Per questo, ha spiegato che una parte del suo cuore apparterrà per sempre a lei.

Biaggi ha raccontato di essere sereno, di vivere a Montecarlo, a 500 metri da Eleonora e i suoi figli. I due hanno un ottimo rapporto e stanno educando in armonia i ragazzi. Nella coppia Max si ritiene il più severo: “Eleonora è cuore di mamma, io svolgo il ruolo del genitore più rigido che a volte deve dire di no“. I due riescono a crescere insieme i figli, dando loro la giusta educazione, anche in un periodo difficile come questo. Leon e Ines infatti sono in piena adolescenza.

“Gli stiamo vicini, io magari con maggiore apprensione, se si concedono qualche uscita serale, una pizza con gli amici, voglio sapere dove sono, ma alle 10 a casa, mi raccomando. E quando rientrano mi chiamano“

Sull’attuale situazione della sua vita sentimentale Biaggi ha raccontato di essere single, ma sa anche che un amore come quello condiviso con Eleonora non potrà più averlo. “No, sto bene così. Le regalo una perla della mia vita… Sto da solo per scelta, il 50 per cento del mio cuore è dedicato a Eleonora, la mia ex compagna, la mamma dei miei figli. La parte più bella, dal punto di vista sentimentale, l’ho già vissuta. Non credo che avrò più un altro amore che potrà regalarmi le stesse emozioni. Eleonora ha un altro compagno, ci sentiamo tutti i giorni, ci vediamo, viviamo bene“